Formule 1 je kosmický vývoj, ale v oblasti automobilismu, říká šéfredaktor časopisu Formule

K revoluci ve Formuli 1 dochází každý třetí až pátý rok, odhaduje Petr DufekFoto: archiv AMC Networks International - Central Europe

Letos je tomu 70 let, co se Enzo Ferrari rozhodl, že si nenechá vášeň pro rychlé vozy pro sebe. Po závodním okruhu se v roce 1947 prohnalo vůbec první Ferrari 125 s. Jak se vývoj technologií pro závodní vozy od té doby proměnil a kam směřuje současná Formule 1?

„Auto, když jede rychle, tak musí také dobře brzdit. Takže bych připomněl obrovský význam, který měla Formule 1 pro vývoj brzdových systémů, elektroniky, ale i hybridních systémů,“ uvedl v Magazínu Leonardo šéfredaktor časopisu Formule Petr Dufek.

Podle něj fanoušci nesli velmi těžce , když se nedávno místo klasických burácejících motorů objevily v soutěži motory hybridní. „Protože tam chybí sluchový vjem, na který byli fanoušci zvyklí. Ale pro vývoj automobilismu to byl důležitý krok.“

„U Formule 1 nejde především o to, aby auto jelo na maximální rychlost, ale hlavně aby dokázalo před následující zatáčkou správně zabrzdit, najet si do optimální stopy a projet zatáčku co největší rychlostí. Abych byl konkrétní , tak je to přes 370 kilometrů v hodině... Český jezdec Tomáš Enge startoval v Americe v závodech na oválech, a tam dokázal jet průměrnou rychlostí 333 kilometrů za hodinu.“

Proto se nově závody jezdí také v kategorii E, kdy jsou formule poháněny jen elektrickými jednotkami. „Jezdí zde celá řada bývalých jezdců Formule 1. Šampionát má výhodu, že se jezdí v ulicích velkých měst, takže v Paříži, Londýně, Miami a jinde, protože neruší lidi burácením motoru.“

Je vůbec možné vývoj v této oblasti ještě někam dále posouvat? „V žádné lidské činnosti neexistuje úplné maximum. A rekordy jsou proto, aby se překonávaly, takže i ve Formuli 1 je stále co vyvíjet,“ ujistil šéfredaktor.

„Například letos Formule 1 výrazně zrychlila, a stačilo k tomu snížit zadní křídlo, rozšířit zadní pneumatiky, a v tu chvíli formule na jednom okruhu zrychlí až o 2 vteřiny, a to je ve světě závodů strašně moc.“

Enzo Ferrari, muž, který stál na počátkuFoto: Wikipedia Public Domain neznámý autor

Expert tvrdí, že k revoluci ve vývoji dochází ve Formuli 1 každý třetí až pátý rok. „Existuje trvalý boj mezi inženýry, kteří připravují technické předpisy pro Formuli 1, a mezi inženýry, kteří připravují závodní vozy. Jedna skupina chce omezit tu druhou, ta druhá zase najít skuliny v předpisech, aby byla auta co nejrychlejší.“

Jaký lze tedy očekávat v soutěži vývoj? „V letošním roce po desítkách let převzala nová skupina investorů marketingová práva na Formuli 1. A protože držitelé těchto práv určují všechno ostatní, tak tato nová americká strana bude určovat budoucnost Formule 1. A my si musíme počkat, jakým směrem půjdou.“

„Formule 1 je něco jako kosmický průmysl. Tam se objevují nové materiály, nové technologie. A to je její největší přínos pro následnou sériovou výrobu. Proto se také některé automobilky přímo nebo nepřímo na závodech podílí. Je to to nejlepší zkušební pole pro vývoj automobilů budoucnosti,“ shrnul Petr Dufek.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák