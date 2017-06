I kdybyste chtěl, tak tohle nevymyslíte, říká vítězná dokumentaristka Příběhů 20. století

Díky soutěži jsme zdokumentovali asi 400 příběhů, které bychom jinak neobjevili, chválí Mikuláš KroupaFoto: Post Bellum

Nezisková organizace Post Bellum od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Na tuto činnost ale není sama, už několik let vyhlašuje soutěž pro širokou veřejnost Příběhy 20. století. Výherci letošního ročníku byli spolu s ředitelem projektu Mikulášem Kroupou hosty Magazínu Leonardo.

„Tato soutěž se snaží přimět veřejnost, aby vzala své nahrávací aparáty, což jsou dnes i mobilní telefony, a zaklepali u souseda nebo na svého dědu, a povídali si s ním o jeho životním příběhu,“ uvedl ředitel Post Bellum.

Každoročně se nám do soutěže přihlásí stovky lidí. „Tito lidé pak říkají, že konečně našli čas na toho starého člověka, kterého třeba denně potkávají, aniž by tušili, že je to například válečný veterán, politický vězeň nebo bývalý spolupracovník Státní bezpečnosti, který je ochoten svou zkušenost sdílet a reflektovat.“

„Díky této soutěži jsme zatím zdokumentovali asi 400 příběhů, které by pravděpodobně náš profesionální tým dokumentaristů nikdy neobjevil,“ pochválil přínos soutěže Kroupa.

Letošní výherci Tomáš Raier a Eliška Raierová. otec se dcerou, stojí za příběhem s názvem Sedm životů Zdeňka Polanského. Ten prý objevili vlastně náhodou. „Děti našich kamarádů dostaly úkol natočit rozhovor s někým, kdo zažil obsazení a okupaci na Václavském náměstí roku 1939.“

„A protože nikoho neznaly, obrátily se na nás, a manželka přišla na to, že u nás v domě žije dáma, která by mohla někoho znát,“ vzpomněl Raier.

Ukázalo se, že tato žena i její sestra jsou přímými svědkyněmi těchto událostí . „My jsme na to koukali z okna,“ citoval pamětnici úspěšný amatérský dokumentarista. „Sešli jsme se u nás, a z původně asi 20 minut byly čtyři hodiny povídání a velmi zajímavý příběh.“

Příběhy jsou pro lidi důležité

Hlavní hrdina příběhu Zdeněk Polanský byl zapojen do protinacistického odboje, a prošel dvakrát koncentračním táborem Buchenwald.

Dvě dcery odbojáře Polanského, které byly v době okupace dětmi, byly velmi ochotné vyprávět. „Zajímavé bylo to, že když člověk vypráví svůj příběh, tak se do něj znova dostává, znovu ho prožívá a někdy bylo vidět, že ještě dnes tehdejší nespravedlnosti oběma ženami lomcují,“ vzpomněl oceněný dokumentarista.

„U úplně prvního setkání jsem ještě nebyla,“ přiznala Eliška Raierová. „Táta mi o něm vyprávěl, ale i jen přes zprostředkované vyprávění se mě tento příběh dotkl a došlo mi, jak jsou příběhy pro lidi důležité. Jsou tam momenty, které i kdybyste chtěl, tak je nevymyslíte.“

Autoři vítězného příběhu se původně sešli s pamětnicemi bez záměru něco natočit. „A pak teprve nám došlo, že bychom látku mohli použít pro Příběhy 20. století.“

„Nikdy jsme předtím nic podobného nenatáčeli. My jsme to ale natočili velmi rychle, na zpracování příběhu jsme měli 14 dní, a ty jsme tedy využili dokonale,“ shrnul Tomáš Raier.

Soutěž čekají změny

Mikuláš Kroupa, ředitel společnosti Post BellumFoto: Prokop Havel

Mikuláš Kroupa dodal, že uvést termín dalšího ročníku soutěže zatím nemůže. „Uvědomili jsme si, že dosavadní termíny odevzdání spoustu lidí prostě nestihne.

„Chtějí jít mnohem hlouběji do příběhu, dohledat další pamětníky, navštívit archivy a poctivě dokumentovat paměti starého člověka. To je potom limituje, že nestihnou včas odevzdat.“

Společnost Post Bellum se proto usnesla, že by se parametry soutěže změnily. „Šlo by o soutěž průběžnou, a po čase bychom vždy vyhlašovali nějaké kolo vítězů, zároveň bychom mohli vytvořit společenství se začínajícími dokumentaristy a poradili jim třeba, jak bádat v archivech i jak pracovat s materiály.“

„Soutěž nám otvírá obrovské pole dalších příležitostí, včetně možnosti vzniku kurzu dokumentaristiky zabývající se tímto druhem orální historie,“ naznačil budoucnost velmi úspěšného projektu Příběhy 20. století Mikuláš Kroupa.