Izrael hledá, jak zabránit úbytku vody v Galilejském jezeře

Galilejské jezero, bohatý ekosystém, zásobárna vody i historicky významné místo, vysycháFoto: NASA, Public domain

Izraelské jezero Kinneret, známé také jako jezero Galilejské hrálo od nepaměti zásadní roli v dějinách svaté země. Několik desítek let zásobovalo vodou rychle se rozrůstající obyvatelstvo. Vody v něm ale v posledních letech ubývá a ekosystém celého jezera se mění. O důvodech i důsledcích těchto změn hovořil v Magazínu Leonardo ředitel Kinneretské laboratoře Gideon Gal.

„Sedm dní v týdnu vyplouváme na jezero sbírat vzorky vody, další data získáváme také z meteorologické stanice. Náš monitorovací program je velmi intenzivní,“ uvedl ředitel.

V laboratoři pak všechna sebraná data vědci analyzují a tak získávají obraz o tom, co se v jezeře děje. „Neustále ubývající srážky na severu Izraele způsobují pokles hladiny jezera. Hladina letos klesne zatím na historicky nejnižší hodnotu. To bude mít vliv na ekosystém jezera, ale i na dodávky vody, kterými jezero slouží.“

„Myslím, že mnoho lidí vnímá, že se naše klima mění, narůstají letní vlny veder a mění se průběh srážek. Dříve byly menší deště, ale ve velmi frekventovaných intervalech, teď je to naopak.“

V období zimních a jarních dešťů se hladina jezera sice trochu zvedne, ale to nestačí na celkový úbytek vody z jezera. „Ten je způsoben nezbytnými dodávkami vody nejen místním komunitám, ale i vypařováním.“

Vodohospodářské úřady proto řeší, jak se s úbytkem vody v jezeře vypořádat. „Jedním z nápadů je přivést do jezera nebo lidem v okolí vodu z odsolovacích zařízením namísto čerpání vody přímo z jezera nebo řek.“

Jezero Kinneret je významné v mnoha ohledech. „Především je to největší sladkovodní jezero v Izraeli, je to také oblíbené místo k rekreaci a prázdniny. Každý rok ho navštíví 7 milionů turistů. Má ale kulturní a náboženský význam. Křesťané věří, že tu byl Ježíš Kristus, proto jezero navštěvuje hodně poutníků. A svou významnou roli má i komerční rybolov.“

„Nesmíme také vynechat roli jezera jako největšího zdroje pitné vody od poloviny 60. let minulého století, která ale skončila nedávno,“ připomněl Gal.

„Sinice jsou netypičtějším příkladem klimatické změny. Jsou v jezerech po celém světě a škodí kvalitě vody. Za posledních 10 let jich v Galilejském jezeře stále přibývá a obvykle dvakrát do roka kvetou... A to právě kvůli změnám počasí, protože je teplo, slunečno a bezvětří.“

Za posledních 5 let stát Izrael otevřel na pobřeží 5 velkých odsolovacích zařízení, která zajišťují dodávku pitné vody obyvatelům. „Nicméně vodní úřady nadále usilují o to, aby jezero dále sloužilo jako strategická zásobárna pitné vody.“

„Odsolovací zařízení jsou sice skvělá, ale fungují díky technologiím, které mohou selhat. Proto je zachování množství i kvality vody v Galilejském jezeře stále hlavním bodem zájmu.“

„Kinneret je také jediným skutečně přírodním sladkovodním jezerem. Proto není pochyb, že musíme zachovat biodiverzitu a všechny druhy žijící v jezeře pro další generace, a to nejen kvůli kvalitě vody, ale kvůli ekologii a celému ekosystému,“ shrnul Gideon Gal.