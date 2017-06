Jak zabránit stěhování národů kvůli vodě? Inspirujme se v Izraeli, říká autor knihy Budiž voda

Voda je základ života. Bude jí dostatek?Foto: Fotobanka Pixabay

Týden vody v Českém rozhlase zaujal amerického podnikatele a spisovatele Setha Siegela, autora světového bestselleru Budiž voda (Let There Be Water). Podle něj je zapotřebí mluvit o hospodaření s vodou a vzbudit zájem veřejnosti, protože hrozí skutečná pohroma.

„Osmdesát milionů lidí v subsaharské Africe by během 10 až 15 let mohlo pocítit nedostatek vody k životu. Rozhodnou se odejít jinam, kde voda dosud použitelná je – a to do Evropy,“ vysvětluje Siegel ve speciálním rozhovoru pro Magazín Leonardo.

„V Indii je ve stejném časovém horizontu nedostatkem vody ohroženo kolem sta milionů lidí. Také v Číně se špatně hospodaří s vodou. Dovedete si představit, jak by vypadal svět, kdyby se všichni tito lidé dali do pohybu?“

Kromě pochmurných scénářů ale Siegel vidí i možné východisko. Dobrým příkladem je podle něj Izrael, který byl v 50. letech minulého století chudým státem, sužovaným velkým přísunem obyvatel a válečnými konflikty. Přesto už v té době vznikl základ vodního hospodářství, které dnes Siegel považuje za nejlepší na světě.

„Už v roce 1952 zkoumali, jak recyklovat odpadní vodu, a od roku 1955 se věnují odsolování. Nemusíte ale používat všechny technologie. Jde i o to, že se na osobní úrovni vytváří kultura, která má úctu k vodě. V Izraeli se děti od školky učí, že voda je omezený zdroj, se kterým se musí hospodařit.“

Izraelská vláda podle Siegela neinvestuje do vodní infrastruktury – právě proto, aby si lidé uvědomili skutečnou cenu vody. Namísto toho stát odměňuje jednotlivé podniky a zemědělce za to, že sami vymýšlejí způsoby, jak vodou šetřit. A nejchudším lidem poskytuje sociální dávky na vodu, podobně jako fungují v jiných zemích potravinové lístky.

Izraelským vodním hospodářstvím se může alespoň částečně inspirovat kterákoliv země na světě, dodává Seth Siegel. Přitom je ale potřeba, aby veřejnost tlačila na politiky, kteří se sami o vodu příliš nezajímají. V České republice se podle něj diskuse vyvíjí správným směrem i díky akcím, jako je Týden vody ve vysílání Českého rozhlasu.

„Nikde jsem nebyl přijat tak vřele, jako právě v České republice. Všude jsem se tu setkal s obrovským zájmem o tuto problematiku, a když jsem obdržel pozvání od Českého rozhlasu, neváhal jsem ani vteřinu a řekl ano, přijímám. Do České republiky se budu dál vždy rád vracet,“ uzavírá Siegel.