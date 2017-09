Každá dezinformace může být škodlivá, vysvětluje nová prezidentka evropských skeptiků

První žena v čele Evropského skeptického hnutí a navíc Češka. Claire Klingenberg si zvolili skeptici na svém kongresu v polském Wroclawi. O čem sní tato 25letá žena na tak významném postu? Kam by měly podle ní evropské skeptické organizace popularizující vědu směřovat?

„Funkce prezidentky obnáší zodpovědnost za stmelení skeptických organizací po celé Evropě,“ popsala svou misi pro Magazín Leonardo nová prezidentka.

Evropská rada skeptických organizací má 17 členů a má zájem nabírat další. „Máme společný cíl, ale dělí nás jazyky, proto jsou důležité překlady do angličtiny. Snažím se motivovat jednotlivé organizace, aby to dělaly, protože nám navzájem uniká mnoho postřehů a informací.“

„Internet je sice výborný zdroj informací, ale ne každý se v nich umí vyznat. Jednoduchých informací je na internetu hrozně moc a lidé jim velmi jednoduše podléhají. Proto chceme šířit mezi veřejností přesnější informace, lépe odpovídající výsledkům vědy, a tak zamezit dezinformacím na internetu.“

Každá skeptická organizace řeší svá vlastní témata: Rumunsko se specializuje na hnutí odpůrců vakcinace, Německo se soustředí na homeopatii a chiropraktii, v Čechách jsou zase doménou paranormální jevy.

„Je to také díky tzv. Paranormální výzvě, která nabízí druhou největší odměnu na celém světě za průkaz paranormálního jevu.“

Jak se může člověk stát prezidentem evropských skeptiků? „Dva roky jsem organizovala evropský kongres a díky mně jsme získali velké hvězdy... Udělala jsem obrovský dojem tím, že jsem byla schopná zajistit skeptiky Jamese Randiho, Scotta Lilienfelda nebo Susan Blackmoreovou a ostatní velmi známé osobnosti vědeckého světa.“

„Když to kolegové viděli, tak rozhodli že jsem schopná vést další aktivity, a to na evropské úrovni,“ konstatovala Klingenberg.

Hlavním cílem nejen mezinárodních kongresů skeptiků je, aby tam docházelo k debatám. „To je vlastně i česká Paranormální výzva, je to natažená ruka a snaha o spolupráci. Snažili jsme se proto najít osoby a osobnosti, které mají opačný názor a jsou ochotny s námi přijít debatovat.“

„Obecně říkáme, že jakákoliv dezinformace může být škodlivá. Když žijete život podle horoskopu, může vám to sice nějak uškodit, ale není to zásadní problém. Když ale věříte, že homeopatika vás vyléčí nebo že naředěné SAVO vás zbaví rakoviny, tak to je už problém, zvlášť pokud se tak chováte ke svým dětem.“

V Čechách je kromě paranormální výzvy prostor pro činnost skeptiků především v oblasti medicíny resp. alternativní medicíny. „Tam hrozí konkrétní nebezpečí.“

Skeptikové v Česku také vyrazí brzy do škol. „Loni jsem se setkala s fyzikem Raymondem Hallem z univerzity ve Fresnu v Kalifornii. Ten vytvořil program pro studenty, aby se naučili kriticky myslet.“

„Raymond mi dal exkluzivitu pro Evropu a střední školy. Připravujeme tedy hodinu a půl dlouhý workshop, kde se středoškoláci naučí základy logické argumentace a logického klamu. Zjistí ale i to, jak nespolehlivá je lidská paměť a že nemůže sloužit jako důkaz. Součástí kurzu je také práce s médii, prostě taková ochutnávka všeho,“ shrnula budoucí aktivity českých skeptiků Claire Klingenberg.