Každá ekonomická bublina jednou splaskne, říká nejen o bitcoinu ekonom

Co jsou to virtuální měny? Jakou mají budoucnost? A proč jim lidé věří a považují je za výhodnou investici do budoucna? Hostem Magazínu Leonardo byl ekonom Jakub Steiner z institutu CERGE-EI.

„To, že se bitcoiny a jiné virtuální měny používají tak málo ke skutečnému placení, vede k pochybnostem o jejich skutečné fundamentální hodnotě,“ uvedl expert. „Budoucí hodnota a užitek bitcoinu souvisí s tím, jestli se podaří ho zavést jako praktické platidlo.“

Virtuálních měn je neskutečně mnoho. „Technologie je otevřená a v podstatě každý si může vytvořit vlastní měnu a zkusit přesvědčit lidi, aby jí používali.“

„Z pohledu vnějšího pozorovatele to vypadá, že virtuální měny s námi zůstanou a budou naplňovat nějakou užitečnou funkci, ale jejich budoucnost asi nebude tak růžová, jak naznačují dnešní tržní ceny těchto měn.“

„Je možné že dnešní nadšení z virtuálních měn splaskne, tak jako se stalo i v případě jiných kdysi nových technologií jako telegraf, rozhlas, železnice a další, které při svém vzniku k podobným ekonomickým bublinám vedly.“

Ekonomové pod slovem bublina míní situaci, kdy je nějaké zboží je prodáváno výrazně dráž, než je jeho fundamentální hodnota. „Ta je odvozována od užitku, který obchodovaný předmět má teď i v budoucnu.“

„Bubliny vznikají v situacích, kdy přijde nějaká revoluční technologie. Nejprve cena akcií spojených s těmito technologiemi roste, ale později se nadšení odtrhne od reality a lidé začnou kupovat toto zboží nebo akcie jen proto, že se domnívají, že cena bude raketově růst velice dlouho.“

„Pokud ale lidé kupují něco jen proto, že očekávají, že to lidé koupí ještě dráže zítra, tak jednou tito naivní investoři dojdou. Pak tyto bubliny velmi ošklivě praskají, tak ti, kteří koupili pozdě, protože se domnívali, že ceny stále porostou, tratí a ti, kteří koupili dřív a z bubliny včas vystoupili, naopak vydělají.“

Jeden z hlavních problémů bublin je, že se jako lidé neshodneme, jestli rozdíl mezi tržní a reálnou hodnotou nějakého zboží vůbec existuje. „Někteří investoři se určitě domnívají, že virtuální měny nadhodnocené nejsou.“

Co lidi vede k tomu, že virtuálním měnám věří a investují do nich? „Bubliny jsou pro ekonomy těžký oříšek, protože jediný způsob, jak si je ekonomové dokáží vysvětlit, je to, že přičtou naivním investorům jistou míru hlouposti, blbosti. A s lidskou blbostí se pracuje těžko.“

„Základní princip je, že pokud něco z počátku roste rychle a zdravě, chytnou se toho naivní investoři. Ti doufají, že tempo růstu je udržitelné a věčné, a začnou tyto akcie kupovat jen proto, že si myslí, že se jim je podaří chytře přeprodat.“

Právě tímto mechanismem se tržní cena odtrhne od reálné hodnoty. „Bitcoin je typ spekulativní investice. Lidé ho tedy kupují zejména proto, že si myslí, že ho v budoucnu prodají ještě lépe.“

„Doufají, že se najde další naivní investor, který to koupí ještě za vyšší cenu, který bude doufat v dalšího naivního investora a tak dále. Bohužel ale počet lidí na naší planetě je konečný,“ připomněl nemilosrdné limity spekulace Jakub Steiner.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák