Léčit epilepsii Mozartem? To bylo na mě moc silné kafe, vzpomíná neurolog Ivan Rektor

Neurolog Ivan Rektor při přednášce Hudba v mozkuFoto: Adriana Krobová

Jak funguje tzv. Mozartův efekt? Proč Mozartova hudba snižuje epileptické výboje v mozku, zatímco třeba Haydnova ne?

„Mozartův efekt byl popsán v 90. letech, kdy při poslechu jedné konkrétní skladby, Mozartovy Sonáty pro dva klavíry, byly pozorovány některé účinky například na prostorové učení,“ uvedl v Magazínu Leonardo vedoucí Centra neurověd Středoevropského technologického institut CEITEC Ivan Rektor.

Při dalších pokusech amerických vědců s epileptiky se zjistilo, že při poslechu Mozarta dochází také ke snížení počtů epileptických výbojů, jak ukázal elektroencefalograf u nemocných.

„Tyto výsledky byly opakovaně replikované, a byly provedeny další testy v Číně na Tchaj-wanu, kde posluchači nejsou zvyklí poslouchat Mozarta, a tam rovněž popsali podobný účinek,“ upozornil neurolog.

Jak se dá měřit vnímání hudby? „Nedá se říci, že měříme vnímání hudby, ale měříme aktivaci mozku, která vzniká při poslechu hudby... Měříme pomocí funkční magnetické rezonance, která ukazuje aktivaci různých částí k mozku... Je to komplexní kaskáda různých dějů, ale úplně nahoře je kognitivní a emocionální zpracování.“

Ten uznává, že jde o poněkud alternativní metodu. „Mozartem léčit epilepsii? To na mě bylo moc silné kafe,“ vzpomněl na své první setkání s Mozartovým efektem Rektor.

„Chtěli jsme vědět na kolik je to pravda. Pokusili jsme se to ověřit u nemocných, kteří mají vnořené elektrody přímo do mozku. S týmem našich vědců jsme začali snímat epileptickou aktivitu z mozku,“ popsal výzkum neurolog.

Tito nemocní poslouchali 8 minut Mozarta a jako kontrolu 8 minut Haydnovy skladby. „Překvapivě Mozart ze srovnání vychází o mnoho lépe.“

„Výzkum zatím není kompletně hotový, ale zatím to vypadá, že dochází ke statisticky významnému snížení počtu výbojů při poslechu Mozarta, a nikoli Haydna, ačkoli je to hudba podobná a jsou to skladatelé stejné doby,“ shrnul svá neobvyklá bádání oblasti Mozartova efektu Ivan Rektor.