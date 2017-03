Legendární český zvon Zikmund očima materiálového inženýra

Katedrála sv. Víta už více než 450 let zvoní ZikmundemFoto: Marián Vojtek

Vědci z Českého vysokého učení technického posuzovali technický stav unikátního zvonu Zikmund z Katedrály Svatého Víta na Pražském hradě. Jde nejen o největší český zvon, ale především o národní kulturní památku.

„V roce 2002 se zvon Zikmund umlčel, kdy jeho srdce prasklo při vyzvánění u příležitosti poutního svátku svatého Víta,“ vzpomněl v Magazínu Leonardo Jan Siegl z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Tehdy téměř půltunové srdce zvonu propadlo prví podlahou a zastavilo se až o druhou. „Příčinou byla trhlina, která v srdci vznikla v průběhu let. Začala se šířit, a když byla porušena dostatečně velká část nosného průřezu, tak se srdce ulomilo.“

Po instalaci nového srdce byly provedeny materiální zkoušky srdce i zvonu. „A bylo prokázáno, že chemické složení, přestože zvon je z roku 1549, odpovídá dnešním představám o tom, jak má vypadat slitina na zvony,“ chválil řemeslnou zdatnost našich předků inženýr.

Velká jižní věž chrámu svatého Víta ukrývá největší zvon v Česku – 2 metry vysoký a 17 tun vážící zvon ZikmundFoto: Martina Pauerová, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

„Nové srdce bylo zavěšeno o něco výš, takže výtluky jsou menší, přesto se rozhodlo, že je potřeba něco udělat se zavěšením srdce zvonu. Proto by se srdce mělo teď sundat a prohlédnout v jakém je stavu, zkontrolovat závěs a v případě potřeby ho včetně koženého řemenu kompletně vyměnit,“ popsal další postup péče o zvon technik.

Znamená to, že hrozí zvonu Zikmund trvalé poškození? „Jednoznačné rozhodnutí jestli jsme na kraji životnosti, je obtížné,“ soudí Siegl.

„Teď je třeba udělat všechny možné kontroly proto, aby se zajistily takové podmínky, aby opotřebení zvonu v důsledků nárazů srdce bylo co nejmenší a provoz byl pro zvon co nejbezpečnější. Jedná se o nenahraditelnou památku, protože zvon nejde opravit, i když dnes se tvrdí, že jde, ale je to stále otázka,“ připomněl materiálový inženýr.

„Práce na zvonu Zikmund je pro nás skutečně emotivní záležitost. Když si uvědomíte, že zvon byl vyroben v roce 1549, tak musíme mít úctu k tomu, že vydržel, i přesto že je vystaven nejen povětrnostním vlivům. A ten zvon zvoní, a zvoní krásně,“ vzdal poklonu největšímu českému zvonu Jan Siegl.