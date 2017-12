Lék PrEP nám umožní kontrolovat šíření HIV mezi evropskými gayi, tvrdí britská epidemioložka

Mezi možnosti prevence nákazou viru HIV přibyla v poslední době také tzv. preexpoziční profylaxe. Jde o využití léků na HIV u lidí, kteří ale nejsou HIV pozitivní, což může jejich nákaze zabránit. Odborníkem na tuto techniku je britská epidemioložka Sheena McCormack, která byla exkluzivním hostem Magazínu Leonardo.

„PrEP, tedy preexpoziční profylaxe znamená preventivní braní léků proti HIV,“ uvedla lékařka. „Dlouho jsme tušili, že když léky, které berou pacienti nakažení HIV, podáme nenakaženým, můžeme je ochránit před nákazou.“

Léky pracují uvnitř buněk a pokud jsou účinné látky na místě ještě předtím, než se do buňky dostane virus, znamená to obrovskou výhodu pro daný organismus.

„Očkování proti HIV zatím ještě neexistuje, ale máme PrEP. A pro lidi, kteří prochází obdobím života, kdy jsou ve větším riziku nákazy, ať už z jakýchkoliv důvodů, nabízí tento postup alternativu a zabrání tomu, aby se z nich stal pacienti odkázaní na braní léků po celý zbytek života.“

„Poslední studie ukázaly, že tato praxe stojí za 86% snížení virem HIV v Londýnské gay komunitě. Studie se zaměřovala na ty, kteří nepoužívají pokaždé kondom. Právě pro tyto muže, kteří mají více než jednoho partnera, je PrEP úplně nejlepší.“

Experti prý zatím neviděli jediný příklad nákazy mezi lidmi zařazenými do výzkumného programu, pokud brali léky v době, kdy byli vystaveni riziku nákazy virem HIV. „Objevilo se malé množství nakažených u těch, kteří léky vysadili nebo je nebrali správně.“

„Kdybychom měli vakcínu, která by takto účinně fungovala, už dávno by se plošně podávala po celé subsaharské Africe, aby se šíření HIV dostalo pod kontrolu.“

McCormacková si je jistá, že za výrazným snížením počtu infikovaných virem HIV v Londýně stojí právě PrEP. „Naše klinika je přímo ve čtvrti Soho. Na naší klinice tak vidíme velké množství homosexuálních mužů, a to jsme zařízení, které zvládne testovat až 400 osob denně.“

„PrEP má místo v sexuálně-sociálních sítích, kde je HIV běžnější. Takže se to i v České republice týká hlavně gayů. Je jich v populaci málo, a tak jsou hodně propojeni uvnitř své komunity a také jsou proto více ohroženi virem HIV.“

„Dělali jsme všechno možné, abychom snížili počty infikovaných. Ale skutečně až s rozšířením preexpoziční profylaxe jsme zaznamenali dramatické snížení počtu nových případů,“ tvrdí epidemioložka.

Ta rozumí námitkám, že PrEP může podporovat promiskuitu u jeho uživatelů. „Ale prostě se to děje, a my buď můžeme nechat tyto lidi dostat HIV, a pak budeme utrácet strašně moc peněz za jejich celoživotní léčbu. Nebo jim dáme PrEP po dobu tohoto období, než si najdou nějaký trvalý vztah.“

„Pokud má někdo pochybnosti o dopadu používání PrEP, měl by se podívat, co se stalo v Londýně nebo San Franciscu. Je to úžasné, protože skutečně máme konečně příležitost kontrolovat epidemii HIV mezi gayi v Evropě,“ shrnula Sheena McCormack.