Mobilita je pro vědu naprosto klíčová, tvrdí nová šéfka AV ČR Eva Zažímalová

Konkurence je velká, říká o světové vědě biochemička a vedoucí AV ČR Eva ZažímalováFoto: Filip Jandourek

Vedení Akademie věd České republiky se ujímá Eva Zažímalová. Zaměřovat se chce na špičkový výzkum, plánuje více podporovat mladé vědce, lépe vysvětlovat, k čemu je instituce dobrá a změnit strukturu jejího financování.

„Nevidím žádnou přesnou hranici mezi základním a aplikovaným výzkumem,“ uvedla v Magazínu Leonardo nová šéfka největší vědecké instituce v Čechách.

Té prý půjde především o špičkový výzkum bez dalších přídavných jmen. Přesto je důraz na základní výzkum důležitý. „Když nemá nějaká země kvalitní základní výzkum, tak se tím dostává do role, když to přeženu, montovny pro větší firmy, které ve svých mateřských zemích základní výzkum podporují.“

Jaké je současné rozložení financí v instituci? „Rozpočet AV ČR má tři zhruba stejně velké části: institucionální financování ve výši přibližně 5 miliard, další zhruba třetinu si jednotlivé ústavy vysoutěží v grantových soutěžích. Poslední třetina jsou prostředky, které si ústavy samy vydělají na licenčních poplatcích, smluvním výzkumu a podobně.“

Zvláště v experimentálních vědeckých oborech je úspěch pro získávání zahraničních grantu složitý, vysvětlila Zažímalová. „Konkurence je veliká a my taháme za ten kratší konec, protože máme za sebou 50 let, kdy věda nijak zvlášť finančně ani jinak podporována nebyla. Navíc byla velmi omezována mobilita lidí, tedy aby vědečtí pracovníci mohli odcestovat do zahraničí, tam získali zkušenosti a vrátili se zpátky.“

„Je strašně důležité, aby mladý vědec, když skončí postgraduální studium, měl možnost vyjet na postdoktorandský pobyt, protože tam vidí, jak to dělají jinde, získává širší rozhled ve svém oboru, vidí jiné vybavení i odlišnou organizaci práce, a to všechno se hodí. V tom máme obrovský dluh a trvá roky, než se tento dluh naplní.“

„Mobilita je naprosto klíčová,“ tvrdí ředitelka Akademie věd.

Současná generace už ale možnosti mobility má. „Ovšem nějaké závěry, jestli je česká vědecká scéna více či méně schopná, budeme moci udělat až poté, kdy generace, která tyto možnosti už měla, dospěje do věku, kdy oni budou lídři. Až pak se můžeme bavit o tom, jak úspěšní jsou nebo budou.“

Zažímalová také podrobněji opsala svůj plán zlepšit obecnou komunikaci a spolupráci mezi ústavy uvnitř instituce. „Současná pracoviště svůj potenciál vědecký i finanční využívají dobře, ale myslím si, že celkový potenciál Akademie není jen prostým součtem potenciálů jednotlivých ústavů.“

Velkou úlohu hrají různé synergické efekty i spolupráce mezi jednotlivými ústavy a týmy. „Proto jsme před několika roky ustanovili platformu zvanou strategie AV21, a ta je právě určena pro to, aby horizontálně propojovala ústavy a vědecké týmy.“

„Kdyby taková platforma nebyla, neměly by jednotlivá vědecká pracoviště tolik prostředků, jak své síly spojovat, a výkon by celkově pak byl menší. A to je to, co myslím tím potenciálem akademie jako celku,“ shrnula nová ředitelka AV ČR Eva Zažímalová.