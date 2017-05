Moře je nejbezpečnějším místem na světě, tvrdí mořeplavec Rudolf Krautschneider

Jako Čech jsem na moři nesmrtelný, tvrdí mořeplavec a dřevorubec Rudolf KrautschneiderFoto: Rudolf Krautschneider

Mořeplavec, stavitel lodí, spisovatel, muzikant, filmař, fotograf a také dřevorubec. Tyto všechny profese se snoubí v Rudolfovi Krautschneiderovi, který chystá další výpravu na moře.

„Jsem specialista na polární kraje, obeplouval jsem roky Antarktidu na jihu, na severu jsem navštívil třeba Špicberky, Grónsko a tak dále,“ svěřil se v Magazínu Leonardo cestovatel.

Jeho současným snem je navštívit ostrovy v Barentsově a v Grónském moři. „Jsou to ostrovy bez lidí, a tam bych chtěl přistát.“

„S kamarádem Jirkou Fejfarem stavíme nejmenší ledoborec na světě. Předpokládám, že plavba zabere asi pět měsíců, pak bude všude led, tak musíme domů,“ vysvětlil Krautschneider.

„V tuto chvíli pluje kolem světa 15 Čechů, a to jsou dálkové plavby. Po oceánech a mořích v této vteřině pluje určitě 10 tisíc Čechů. Jsme mezi suchozemskými národy absolutně na prvním místě, jsme největší suchozemský mořský národ na světě.“

Podle něj lidé se svým návykem plánovat vše dopředu na moři neobstojí. „Plánovat můžete, ale stejně máte na moři šéfa který se jmenuje Neptun nebo Poseidon, a ten to rozhodne za vás.“

Přesto je Krautschneider přesvědčen, že moře je nejbezpečnější částí světa. „Nikde není bezpečněji než na moři. Jako Čech jsem na moři nesmrtelný, protože žádný Čech na moři nezahynul. Umírají tam Švýcaři, Maďaři, Rakušáci a Poláci, ale Čechům se na otevřeném moři nikdy nestalo nic. Statisticky jsem naprosto neohrožený druh,“ tvrdí dobrodruh.

Svoboda mořeplavce a jeho sny

Co nejen Čechy na moře táhne? „Moře je nejzdravější prostředí vůbec. Není tam potřeba žádný úředník, žádný policista. Tam jste naprosto svobodný, můžete si tam dělat jako na jediném místě na světě co chcete.“

Cestovatel si své plavby financuje sám. „My lidé jsme zákeřní: koupíme si třeba novou lednici nebo nové auto, nakoupíme horu věcí, ale pak nemáme na svoje sny. Dnes normální člověk je ten, který v rámci svých potřeb zapomene na své sny.“

„To nejdražší na světě, co můžete mít, a co je drahé vašemu srdci i peněžence, to je váš sen. Není nic dražšího než sen, a je jedno, jaký to je sen. A peníze potřebujete pro svůj nový sen, a ne pro nějaké haraburdí, které za pět let nemá žádnou cenu,“ objasnil své životní krédo mořeplavec Rudolf Krautschneider.