Najít, zacílit, zahubit, popisuje jedinečný mechanismus ničení nádorových buněk biochemik

Profesor Aleksi Šedo považuje za hlavní recept na úspěch dokonalou týmovou spolupráciFoto: Oddělení vnějších vztahů 1. LF UK

Vědci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu makromolekulární chemie a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR vyvinuli způsob, jak zabít nádorovou buňku a za pomoci toxické látky zničit i další rakovinné buňky v jejím okolí. Výsledky bádání úspěšných českých vědců nedávno zveřejnil i prestižní vědecký časopis.

„V naší laboratoři na 1. lékařské fakultě jsme měli velké štěstí na spolupráci s kolegy z výše zmiňovaných ústavů Akademie věd,“ chválil v Magazínu Leonardo lékař a biochemik Aleksi Šedo.

Podle něj každý ze jmenovaných k výsledku přispěl určitým dílem. „V našem Ústavu biochemie a experimentální onkologie se zabýváme mimo jiné biologickými souvislostmi účinků a mechanismu účinku několika zajímavých molekul.“

„Popsali jsme jak se tyto molekuly chovají v nádorové tkáni. Jedna z těchto molekul fibroblastový aktivační protein je přítomna v nádorových buňkách a v některých buňkách kolem nádoru. „Jinak je výskyt této molekuly v jiných tkáních velmi omezený, prakticky žádný.“

„Řečeno velmi jednoduše: koncept našich kolegů z Akademie věd umožňuje velmi přesně cílit, my máme velmi dobře popsaný cíl, na který chceme mířit a který označuje buňky, které chceme zahubit.“

Zároveň ale experti z Akademie věd pracovali na systému, jak cílit molekuly na specifickou biologickou adresu. „A molekula našeho zájmu, tedy fibroblastový aktivační protein, je také enzym. To cílení velkých molekul, které vyvinuli naši kolegové, je vedeno právě k enzymům.“

„Dohromady to sebou nese šanci na to, že v dalších vývojových krocích budeme mít možnost zobrazovat nádory, to máme ověřeno už nyní, a že budeme moci nádory na základě tohoto mechanismu hubit.“

To, že tým českých vědců může velmi přesně transportovat to, co chtějí na místo, které si vyberou, umožní ukázat nejen kde nádor je a jak vypadá, ale také poslat toxickou látku, která jej začne likvidovat.

„Velká výhoda naší cílící molekuly je právě to, že se vyskytuje pouze tam, kde probíhá nějaká remodelace tkáně, tedy kde se přestavuje tkáň. „A nádor je vlastně, nadneseně řečeno ranou, která se nehojí.“

„V oblasti aplikací je už potřeba počítat s riziky úniku duševního vlastnictví, ale jsme samozřejmě rádi, že o naši práci je zájem.“

Co bude s objevem dále? Měli by se čeští vědci obávat o svůj vynález? „My už dlouhodobě máme spolupráci s řadou zahraničních pracovišť, která tuší, co děláme... V základním výzkumu se informace vyměňují zcela na rovinu a bez problémů.“

Koncept, jak donutit nádorovou buňku, aby spáchala sebevraždu, je už patentován experty z Ústavu organické chemie a biochemie. „To, na jakou molekulu cílíme, je věc, kterou si budeme muset nějak ošetřit, najít další specifické cesty, které vše vyladí do dokonalosti.“

„Ale ruku v ruce s tím, jak se blížíme aplikaci, tak myslíme stále víc a víc na ochranu duševního vlastnictví,“ přiznal zástupce českého týmu vědců bojujících s nádorovými buňkami Aleksi Šedo.