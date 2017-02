Naše důvěra v digitální prostor je obrovská, varuje v Den bezpečnějšího internetu expert

Sedmý den měsíce února je mezinárodním Dnem bezpečnějšího internetu. Nejen o tom, jak se na internetu chovat tak, abychom neohrozili sebe nebo druhé, hovořil v Magazínu Leonardo expert na počítačovou bezpečnost Václav Koudele ze společnosti Microsoft.

„Je třeba začít u sebe,“ uvedl technik. „Vědět sám, jaká rizika mi hrozí a ještě lépe, pomoci všem těm, kteří na tom se znalostmi nejsou tak jako já.“

Rozhodně by každý měl být velmi opatrný co a kde zveřejňuje, co o sobě kde napíše a jakou fotku zveřejní. To se týká zvláště dnešní mládeže. „Když se na nějakých mejdanech vyfotí, pak se fotky dostanou na Facebook nebo Instagram.“

„A je běžnou praxí personálních agentur, které když hledají zaměstnance pro nějakou firmu, že si proklepnou i digitální historii člověka. Pokud si firma může najít fotografie, jak paříte na nějakém mejdanu, není to asi ten nejlepší start, jak si o práci říkat,“ upozornil Koudele.

„Naše důvěra v digitální prostor je obecně obrovská. Lidé už nejsou paranoidní, nemají strach něco říkat do telefonu. Běžný uživatel má v chytrém telefonu také svou mailovou poštu, kalendář a nějaké dokumenty. Převzetí kontroly nad tímto telefonem s rovná převzetí kontroly nad osobním počítačem.“

Kromě tradičních počítačových hrozeb jako jsou viry přibyly i další, mezi ně patří napadení chytrých mobilních telefonů. „Jedna věc je mít prevenci, třeba antivirový program, ale druhá věc je pohybovat se na internetu bezpečně.“

Nejčastějším rizikem je vyhledávání a zveřejňování osobních údajů, dále volání na krizové linky pod jiným jménem, ale také zveřejňování choulostivých fotografií nebo videí, když se někdo chce pomstít bývalému partnerovi či partnerce.

„Buďte velmi obezřetní, komu jakékoli své často intimní fotografie dáváte. I když je to člověk v tu chvíli pro vás blízky, situace nemusí být za pár let taková, a pak jste snadno vydíratelní,“ radí expert.

Můžeme jako uživatelé spoléhat na internetová úložiště nebo tzv. cloudové služby? „Na Instagram, což je vlastně také cloud, si mohu uložit fotografie, ale své heslo si pak zvolím snadno uhádnutelné, takže se k nim dostane někdo, kdo si dá trochu práce,“ popsal častou chybu při používání podobných služeb Koudele.

Zvláště z pohledu veřejné zprávy nebo firem v České republice je cloud vždy rizikový. „Já si můžu do své garáže postavit deset serverů, připojit je k internetu, nazvu to cloudem a začnu poskytovat služby.“

Nejde zde ale jen o zabezpečenost proti vniknutí z internetu, ale i proti fyzickému zabezpečení tohoto objektu, včetně proškoleného a kontrolovaného personálu, který se o tyto servery stará.

„A celý tento komplex požadavků splňuje pouze několik cloudových řešení... Veřejná zpráva na těchto věcech aktuálně pracuje, definuje legislativu pro bezpečnostní pravidla, které by měly komerční cloudové služby splňovat,“ shrnul Václav Koudele.