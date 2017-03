Neandtrálský odkaz zde stále existuje, tvrdí antropolog Jiří Svoboda

I dnes je zde neandrtálský signál zachován, říká antropologFoto: Frank Vincentz, Wikimedia Commons

Jaký je současný pohled na vývoj člověka? Jaký typ lidí převládal v Evropě doby ledové? Hostem Magazínu Leonardo byl Jiří Svoboda, ředitel Ústavu antropologie Masarykovy univerzity, který také vedl terénní průzkum v Dolních Věstonicích, účastnil se mnoha expedic na Saharu, Sibiř a do mnoha dalších oblastí.

„Dlouho se předpokládalo, že původ člověka může ležet někde v Asii, proto první expedice směřovaly do Indonésie nebo do Číny,“ připomněl počátky bádání po kořenech člověka antropolog.

I když africký původ odhadoval už Charles Darwin, je to teprve necelých 100 let, kdy přišel i první nález proslulého Australopitheca v jižní Africe. „Ten potvrdil, že Afrika má význam zcela mimořádný.“

„Dokud jsme vývoj odhadovali pouze na základě morfologie nálezů, tak byla možnost pro nejrůznější teorie včetně spekulací. Předpokládalo se třeba, že vývoj probíhal na různých kontinentech nezávisle. Ale když se anatomické a antropologické poznatky spojily do časového vektoru, ukázalo se, že Afrika je trochu akcelerována proti ostatním kontinentům. Další zapojení moderní genetiky do výzkumu africkou teorii jen potvrdilo,“ vysvětlil Svoboda.

Nová genetická studie uveřejněná v časopise Nature ukázala, že předci většiny dnešních Evropanů přišli na kontinent zhruba před 45 tisící lety. Jaký typ člověka v tehdejší Evropě převládal?

„Podstatné je to, že nálezy koster z Dolních Věstonic jsou dobře datované, známe jejich stáří a vytváří poměrně homogenní skupinu v rámci skupiny U. I výzkum jaderné DNA potvrdil, že kolem věstonických nálezů je jakýsi cluster, který se nazývá cluster Věstonice, a k němu lze přiřadit i nálezy z Itálie, Belgie a jiných oblastí Evropy.“

„Víme, že to byl člověk v podstatě dnešního typu, lišil se jen v detailech,“ tvrdí vědec. „Genetika nám pomohla v tom, že můžeme třídit lidi do různých skupin podle genetického záznamu. V případě mitochondriální DNA jsou to haploskupiny, a my můžeme sledovat jejich šíření.“

Genetická analýza jasně potvrzuje, že staré evropské skupiny pochází z Afriky. „To jsou haploskupiny značené písmeny M a N. Ale potom se velice rychle začínají vytvářet skupiny, které jsou čistě evropské, například skupina U z Dolních Věstonic.“

Tento věstonický typ se v Evropě dále úspěšně vyvíjel a šířil až do posledního nárazu doby ledové. „Nicméně nezaniká, a můžeme tento signál rozpoznat i v současné populaci.“

Před 45 tisíci lety bychom nejen ve střední Evropě také zachytili poslední neandrtálce. „Čili to je velká kapitola a možnost úvah, jak se tyto skupiny lidí potkávaly, jak si konkurovaly a jaké byly jejich vztahy.“

„Oni se zřejmě vzájemně mísili. I dnes je zde neandrtálský signál zachován. Ona studie v časopisu Nature sleduje, jak postupně jeho podíl klesá, ale dodnes v populaci zachytitelný je, takže neandrtálský odkaz stále existuje,“ uzavírá antropolog Jiří Svoboda.