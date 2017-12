Nebojme se pesticidů, ale nakládejme s nimi rozumně, radí rostlinolékař

Pesticidy je nutné používat v rozumné míře, dodává Jan NedělníkFoto: CC0 Public domain

Jsou naše obavy z pesticidů na místě? A potřebuje dnešní zemědělství pomoc v podobě různých přípravků, které bojují proti mnoha druhům škodlivých faktorů? Hostem Magazínu Leonardo byl Jan Nedělník z Výzkumného ústavu pícninářského a předseda České akademie zemědělských věd.

„Pesticidy jsou obecně látky, které používáme k ochraně rostlin proti škodlivým činitelům,“ uvedl expert.

Do této skupiny patří kromě herbicidů, které používáme proti plevelným rostlinám, také fungicidy proti houbovým patogenům. „Dále insekticidy, kterými se snažíme snížit populaci živočišných škůdců, ale také rodenticidy používané proti hlodavcům a další látky.“

Rostlinolékařství je velmi komplexním oborem. „Rostlinolékař musí znát nejen rostliny a jejich životní cykly, ale také životní cykly škodných organismů, proti kterým rostlinolékařství bojuje.“

„Pokud lidstvo bude chtít do budoucna získávat potravu z rostlin, tak se bez rostlinolékařství neobejde. Je to jeden ze základních pilířů pro to, abychom na náš stůl dostávaly zdravé a bezpečné potraviny.“

„Dnes hovoříme o integrované ochraně rostlin. Chtěli bychom, aby farmáři používali celou škálu prostředků, které mohou začít tím, že bude vyrovnaná výživa, tedy že rostlina dostane to, co opravdu potřebuje.“

Dále je k dispozici velká škála biologických metod jako je šlechtění na rezistenci nebo přípravky na ochranu rostlin. „A teprve až tehdy, pokud tyto mechanismy nefungují, mohou nastoupit pesticidy.“

Důležité je, aby zemědělci používali tyto přípravky na ochranu roslin v intencích správné zemědělské praxe. „Jen tak je vysoká záruka toho, že budeme na stůl dostávat kvalitní a zdravé potraviny.“

„Nebojme se pesticidů, protože i ty se historicky mění. Troufám si tvrdit, že proces zkoušení přípravků na ochranu rostlin, než se dostanou do praxe, je tak důkladný, že dnes neprojde přípravek, který by byl a priori jedovatý pro konečného konzumenta.“

Vývoj takových přípravků je ale velmi náročný a drahý. „Takže nových látek na trh nepřichází až tolik, kolik bychom si představovali.“

V poslední době se objevuje hodně informací o záchytu zbytků pesticidů ve vodách, půdě i potravinách. „Pokud se ale podíváme na analýzy například potravinářské inspekce, tak tato rezidua byla způsobené nesprávným použitím, nesprávným mixem, nedodržením ochranné lhůty.“

„Tyto přípravky se musí samozřejmě používat v rozumné míře. Není možné, aby zemědělec nebo zahrádkář používal jeden a tentýž přípravek na stejného škodlivého činitele několikrát za vegetaci nebo několik let po sobě. Tak se patogen přizpůsobí, a přežije i pod tou účinnou látkou,“ upozornil na význam citlivého nakládání s pesticidy Jan Nedělník.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák