Necítíte se dobře? Hlavní je nenechat to být, radí ředitel EUC Laboratoří

Stále se nám daří lépe diagnostikovat nemoci, které jsme před řadou let byli schopni diagnostikovat jen částečně nebo jen vůbec, tvrdí Petr PodroužekFoto: Telefónica O2

Alergie, infekční onemocnění, ale i rizikové faktory, které by mohly k nemoci v budoucnu vést. To vše dokáže dnes odhalit laboratorní diagnostika. Co dalšího se daří vědcům v laboratořích o našem těle zjistit? Proč bychom neměli opomíjet pravidelná laboratorní vyšetření?

„Laboratorní diagnostika představuje dnes pro lékaře až 80 % informací, ze kterých poté čerpají k vytvoření diagnózy,“ uvedl v Magazínu Leonardo odborný ředitel EUC Laboratoří Petr Podroužek.

Jde tak o velmi důležitou součást zdravotnické práce. „A zlepšujeme se každým dnem. Stále se nám daří lépe diagnostikovat nemoci, které jsme před řadou let byli schopni diagnostikovat jen částečně nebo jen vůbec.“

Je možnost dojít si na laboratorní vyšetření i bez doporučení lékaře? „Samozřejmě. Laboratorní diagnostika ale nenahrazuje kontroly u lékaře. Lékař je stále pro pacienta klíčový, protože zná jeho anamnézu,“ připomněl ředitel.

„Laboratoř má jen vzorek krve, moče a dalších biologických materiálů, a stanovuje jestli jednotlivé markery jsou ve zdravé oblasti, nebo mimo ni. Za lékařem ale se vyplatí rozhodně zajít. Pokud se nám něco nezdá, tak je možnost nechat si udělat v laboratoři vyšetření za přímou úhradu. Hlavní je nesedět, a nenechat to být.“

Zvyšuje se zájem Čechů o vlastní zdravotní stav? „Podle našich zkušeností počet samoplátců v Praze roste meziročně asi o 10 %, mimo Prahu je to trochu nižší.“

„Lidé se zejména zajímají o kardiovaskulární rizika, potom o jaterní testy, screeningové vyšetření nesnášenlivosti lepku, ale také o vyšetření rizika diabetu. V oblasti screeningu alergie máme poměrně unikátní přístroj, kdy jsme schopni stanovit 112 komponentních alergenů najednou. Dále je zájem o vyšetření boreliózy po přisátí klíštěte a také o krevní skupinu.“

Dokážou laboratorní testy odhalit rakovinu? „Naše diagnostika se sice zlepšuje, ale tohle je bohužel přesně oblast, kde nám účinné nástroje pro zachycení nádorových onemocnění v časném stádiu chybějí.“

„Bohužel musím říci, že ideální marker, který by dokázal přítomnost nebo nepřítomnost maligního nádoru v samých začátcích onemocnění, dnes bohužel neexistuje,“ shrnul současné možnosti laboratorních vyšetření Petr Podroužek.