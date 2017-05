Nezáleží na tom, kdo jste, ale co nabízíte, říká o Izraeli česká vědecká diplomatka

Jakou úlohu plní vědecký diplomat? Své dva roky působení ve státě Izrael právě v této funkci popsala v Magazínu Leonardo Delana Mikolášová, vůbec první česká vědecká diplomatka.

Té se mimo jiné podařilo dojednat realizaci více než stovky projektů zaměřených na mobilitu českých a izraelských vědců, organizovala několik misí českých vědců a podnikatelů z oblasti nanotechnologií, genomiky rostlin a mnoha dalších.

„Mám facilitační roli a úkol propojovat české vědce a instituce s izraelskými partnery,“ shrnula svou hlavní úlohu Mikolášová. „Jsem mostem mezi oběma stranami a pro obě strany.“

Kromě samotné organizační a logistické stránky komunikace a setkávání vědců patří mezi její úkoly pravidelné návštěvy univerzit a vědeckých ústavů v Česku i v Izraeli.

Jaká specifika má stát Izrael? „Izrael je pokládán za takzvaný start-up nation, je to po Silicon Valley místo s největší intenzitou start-upů na počet obyvatel. Dalším specifikem je velký počet vědců: židovský stát patří mezi špičku v počtu vědců na hlavu.“

„Izraelská společnost je velmi rovnostářská v tom, že můžete hovořit bez problému s rektorem univerzity nebo s vysokými představiteli ve špičkových firmách, můžete se oslovovat křestními jmény. Není problém se dostat až do nejvyšších pater.“

„Navíc Izrael je blízko, jsou to tři hodiny letu, tato země má také rozlohu o velikosti přibližně naší Moravy, takže není problém sednout do auta a vyřešit vše během dvou hodin,“ chválila vědecká diplomatka.

Podle jejích zkušeností Izraelci přistupují ke každému jako k partnerovi a velmi otevřeně. „Nezáleží na pohlaví a věku, jde jim o to, co víte a co jim můžete nabídnout. Potrpí si na to, aby se v rámci jednání přešlo rychle k věci, nejsou to žádní diplomaté.“

O co stojíme my, a co můžeme naopak nabídnout izraelským vědcům? „Nejperspektivnějšími obory jsou podle mě biomedicína a biotechnologie, ale také botanika a molekulární biologie, zejména jejich aplikace v zemědělství.“

Zajímavá je i oblast vodního hospodářství, akvakultury a také oblast chovu sladkovodních ryb. „Zde Česká republika může nabídnout dobrou zkušenost.“

„Naše Jihočeská univerzita byla na misi v Izraeli, protože ten je známý svou produkcí kaviáru, takže tam došlo k zajímavému propojení v iniciační fázi. Izrael ale také poptává odborníky z oblasti IT, zvláště experty na strojové učení,“ představila široké pole vědecké spolupráce mezi Českem a Izraelem Delana Mikolášová.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák