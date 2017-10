Noc vědců v Brně: CEITEC ve skafandru, robot záchranář, řízení Boeingu a mnoho dalšího

Zveme Vás na další ročník Noci vědců!

Letošní ročník Noci vědců, na kterém je možné osobně vstoupit do světa vědy, pokusů a laboratoří, představila v Magazínu Leonardo tisková mluvčí jednoho z mnoha účastníků celonárodního projektu Vysokého učení technického v Brně Radana Kolčavová.

„Tématem letošní Noci vědců je mobilita, velmi široké téma, ve které se najde všech našich osm pracovišť, kde letošní brněnský program probíhá,“ uvedla mluvčí.

Letos poprvé se k programu připojí i institut CEITEC VUT, pracoviště které se věnuje také nanotechnologiím. „Návštěvníkům nabízí prohlídku laboratoře pro analýzu nanostruktur, kde je mnohonásobně nižší koncentrace prachových částic oproti pokojovému vzduchu.“

„Vědci se zde musí pohybovat ve speciálních skafandrech, a i ty si mohou vyzkoušet návštěvníci. Protože skanfandrů je omezené množství, návštěvníci se musí předem rezervovat na našem webu,“ upozornila Kolčavová.

Také Fakulta informačních technologií VUT přispěla možností prohlédnout si některé z jejích vědeckých projektů. „Připravili si například ukázku práce záchranářského robota Rudy. Ten dokáže vyhledat díky senzorům osobu až 20 metrů pod zemí, v závalu nebo v lavině.“

Letoší Noc vědců probíhá 6. října po celé České republice. Nejen její brněnský program začíná v 18 hodin a končí přesněo půlnoci. Celý program akce je možné najít na webu Vysokého učení technického v Brně.



„Robot vznikal už od počátku ve spolupráci s armádou, takže je připraven pro vojenské operace, včetně práce v území kontaminovaném nejen chemicky a biologicky, ale i radioaktivitou.“

Dalším velkým tématem Noci vědců je doostřování fotografií. „Naši informatici naučili konvoluční neuronové sítě, aby dokázaly doostřit rozostřené snímky. Šlo o náročný proces, při kterém museli nahrát statisíce obrázků do neuronových sítí a vysvětlit jim, které jsou rozmazané, které ostré a jak je doostřit. Tyto sítě se to naučily, a dokážou to teď dělat samy.“

„Možnou aplikací je doostřování SPZ značek u rychle se pohybujících vozidel, ale i rozpoznávání textu, což se hodí zvláště v případě starých knih a periodik, jak ukáže budoucí spolupráce s Moravskou zemskou knihovnou v Brně.“

Protože se Fakulta informačních technologií věnuje i softwarové úpravě autopilotů u některých letadel, bude možné si vyzkoušet simulátor Boeingu 737 s mapami nejen Brna, ale i Moravy. „Každý si může vyzkoušet řídit letadlo jako pilot nebo pomocný pilot. Určitě to bude zvláště pro malé návštěvníky velký zážitek.“

Letos poprvé je návštěvníkům otevřen i Středoevropský technologický institut CEITEC v BrněFoto: Středoevropský technologický institut CEITEC

„Určitě bych pozvala také na Fakultu stavební, kde se návštěvníci dozví, jak rychle se pohybuje Česká republika díky geodetickému stanovišti, které je napojeno na družicové systémy GPS a detekuje i nejmenší pohyby zemského povrchu.“

Další zajímavým programem je práce badatelů z vědeckého Centra AdMaS. „Předvedou své trojrozměrné simulace evakuace osob při krizových situacích včetně teroristického útoku. Dokáží nasimulovat, jakým způsobem se dav v těchto momentech bude rozhodovat a kam se bude pohybovat.

Ten, kdo bude chtít navštívit všechny brněnské události dnešní Noci vědců, to nebude mít snadné. „Tím, že nemáme jeden kampus a jsme na několik místech v Brně, tak bude muset návštěvník zvážit, jakou věc si zvolí do svého programu a kam se vydá,“ doporučila zájemcům o vědu Radana Kolčavová.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák