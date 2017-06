Odstoupení USA od klimatické dohody může být motivací i pro ostatní, varuje klimatolog

Ano, prokazatelně nám rostou teploty, je to velice závažný moment, a je potřeba mu věnovat velkou pozornost, říká Jaroslav RožnovskýFoto: Miloš Šenkýř

Jak může ovlivnit globální klima odstoupení Spojených států amerických od klimatické dohody z Paříže? A máme očekávat kruté zimy a nesnesitelně horká léta, nebo bude v létě sněžit? Hostem Magazínu Leonardo byl klimatolog a meteorolog Jaroslav Rožnovský.

„Americké vypovězení klimatické dohody z Paříže je významné politické gesto, které může mít obrovský dopad nejen na zvýšení v oblasti emisí, tedy produkci skleníkových plynů,“ soudí expert.

Ten ale vidí v rozhodnutí Donalda Trumpa další nebezpečí. „Gesto tak významné osobnosti jako je prezident Spojených států, je motivující pro mnohé, kteří se k problematice změn klimatu staví negativně.“

„Tyto strany tak získávají velkou podporu, a já mám velkou obavu, jaký to bude mít vliv na další jednání, protože vždy tu bude argument, že nejvyspělejší země světa nechce tímto směrem pokračovat,“ upozornil Rožnovský.

Podle něj ti, kteří říkají, že kolísání teplot na Zemi bylo odjakživa, mají pravdu. „Ale musíme se dívat na konkrétní údaje. Zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu jednoznačně říká, že oteplování planety pokračuje. My jsme s kolegy udělali analýzy mezi roky 1961 a 2010.“

Znamená to, že se budeme s přívalovými dešti nebo se suchem potýkat častěji než dnes? „Odvozujme od počasí minulých let. Rok 2000: mimořádné sucho. Rok 2002: mimořádné srážky a povodně. 2003: mimořádné sucho. A takhle bych mohl pokračovat do roku 2015, kdy bylo také mimořádné sucho.“

„Na území České republiky stouply za 50 let teploty v rozpětí 1 až 1,8 stupňů Celsia. To je neskutečně vysoká hodnota, když si uvědomíte, že teplota vzduchu ovlivňuje další procesy. Takže ano, prokazatelně nám rostou teploty, je to velice závažný moment, a je potřeba mu věnovat velkou pozornost.“

To ale neznamená, že se při současném typu počasí nevyskytne lokální povodeň, dodal klimatolog. „Naopak, ta pravděpodobnost je větší, protože srážky přicházejí z bouřkových mraků, které jsou velice intenzivní a bohužel často doprovázené kroupami.“

„Odhady klimatických modelů nám říkají, že budeme mít tepleji, ale budeme mít také mnohem více extrémů. A z toho máme velkou obavu.“

Proto meteorolog vyzdvihl důležitost zadržování vody v krajině a to všemi možnými způsoby. „Ve městě bychom ji neměli pouštět do kanalizace, na zemědělských plochách bychom ji měli co nejvíce zadržovat vhodným hospodařením. Budeme muset také zadržovat vodu v nádržích, je proto třeba obnova malých nádrží a rybníků.“

„Udržme vodu v krajině i při extrémních situacích, jako jsou povodně, a hledejme zdroje, aby jí bylo dost i v době sucha,“ radí Jaroslav Rožnovský.