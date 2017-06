Osobní setkání studiem literatury nenahradíte, tvrdí lékař oceněný za přínos kongresovému průmyslu

Pokud sedíte s oborovým kolegou v neformálním prostředí, tak vás napadají nejrůznější myšlenky, které byste nedala na papír nebo nesvěřila počítači, říká Karel CvachovecFoto: Anna Duchková

Dělat medicínu neznamená jen léčit, ale také popularizovat. K tomu přispívají odborná setkání na mezinárodní úrovni. Hostem Magazínu Leonardo byl lékař oceněný za celoživotní přínos takzvanému kongresovému průmyslu, emeritní přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Motol Karel Cvachovec.

„Spojení kongresová turistika má trochu pejorativní nádech,“ uvedl lékař. „Jde o formu setkávání odborníků, kteří mají jedinečnou možnost se setkat tváří v tvář a pohovořit o tom, co není obsaženo v tištěných ani elektronických médiích.“

Tato setkání odborníku jsou vždy zajímavá a často inspirativní. „Pokud sedíte s oborovým kolegou v neformálním prostředí, tak vás napadají nejrůznější myšlenky, které byste nedala na papír nebo nesvěřila počítači, ale pro další vývoj vašeho myšlení mohou být velmi zajímavé,“ tvrdí Cvachovec.

„Často jsme v Evropě obětí iluze, v jak dokonalém světě žijeme, ale musíme si uvědomit, že 4 z 5 pacientů na světě nemají přístup ke kvalitní anesteziologické péči. Odborníci nejsou a zdroje také ne. Většina lidí je chudých, a je o ně špatně postaráno.“

Ten si prý získaného ocenění velmi váží. „Uspořádali jsme tři běhy odborných setkání s názvem Anestezie a perioperační péče o seniory. Také jsem připravil setkání v Praze, které se týkalo mého oboru, tedy anestézie pro srdeční a cévní chirurgii.“

Mezi další akce organizované Cvachovcem patří Světový anesteziologický kongres plánovaný na rok 2020 v Praze s předpokládanou účastí kolem deseti tisíc delegátů. Jde o zcela výjimečnou událost. „Už jen proto, že se odehrává každé čtyři roky, a do Evropy se vrací po 16 letech.“

Náplň kongresu je třeba uspořádat tak, aby zaujal nejen lékaře z rozvinutých zemí, ale také z míst, kde lékaři pracují v podmínkách, které si lékaři západního světa jen těžko umí představit.

„Samozřejmě, že základním tématem pro všechny je bezpečná anesteziologická a perioperační péče. Ale ta vypadá jinak v Německu nebo Kanadě a jinak v Lesothu nebo v Kolumbii. Klasické problémové okruhy z oboru anestezie se kongresem prolínají, ale musí být uspořádány tak, aby si z nich mohl vzít něco jak Němec nebo Kanaďan, tak i Kolumbijec nebo obyvatel Lesotha.“

„Když se v roce 2012 o umístění kongresu do Prahy jednalo, byly proti nám takové těžké váhy jako Velká Británie nebo Spojené státy. Zvítězit v této konkurenci je jeden z úspěchů, se kterým se rád chlubím.“

Na rozhodnutí o pořadatelství tohoto kongresu čeští organizátoři včetně Cvachovce reagovali s velkým překvapením.

Podle něj roli sehrálo několik faktorů. „Jednak zájem o rozvíjející se země, které byly trochu stranou od těch klasických západních zemí, a také to, že Praha je skutečný klenot a nabízí dnes ojedinělé možnosti pro to, co je nazýváno kongresovou turistikou.“

„Je přijatým územ, že odborníci se rádi setkávají tváří v tvář a očekávají z toho zcela specifický zážitek, který je nenahraditelný studiem literatury. Vědecké poselství nikdy nezíská takovou naléhavost, jako když jej slyšíte přímo od autora sdělení,“ zdůraznil důležitost osobního setkávání ve vědě Karel Cvachovec.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák