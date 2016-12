Parazitolog: To, že nás cizopasník infikuje, ještě neznamená, že onemocníme

Na co bychom si v našich končinách měli dávat opravdu pozor, jsou právě klíšťataFoto: Fotobanka Pixabay

Jakou roli v našem životě hrají cizopasníci? Proč usilují o naši krev? Hostem Magazínu Leonardo byl Jan Votýpka z Parazitologického ústavu Akademie věd České republiky.

„Máme štěstí, že žijeme v místě a v době, kde je lidských cizopasníků celkem málo,“ uvedl parazitolog.

Navíc to, že se od cizopasníků nakazíme nějakým patogenem, ještě zdaleka neznamená, že musíme onemocnět. „Infekce neznamená nemoc,“ dodal expert.

„Když si povíme, že pětina lidí v sobě má toxoplazmu, tak je jasné, že toto množství osob není nemocné, protože to bychom si všimli. To samé platí u klíšťové encefalitidy nebo lymské nemoci. Spoustu lidí je infikováno, my to sice můžeme zjistit na základě protilátek v krvi, ale nikdy žádné onemocnění nemají, nemají klinické projevy infekce.“

Proč cizopasníci usilují o naší krev? „Většinou sají samičky, a to má svou logiku. Chtějí získat živiny a zejména bílkoviny k tomu, aby mohly vyprodukovat vajíčka, poskytnout tyto živiny svému potomstvu. A než složitě shánět bílkoviny a živiny na květech, je jednodušší si vzít krev z hostitele.“

To samé platí i v případě velkého množství jednobuněčných cizopasníků. „Mnoho lidí má ve své zažívací soustavě améby, měňavky, aniž by jim to cokoli dělalo,“ tvrdí Votýpka.

Jaké máme možnosti cizopasníkům jejich krvelačné záměry překazit? „Nejjednodušší je použít odpuzovače, tedy repelentní látky, které aplikujeme buď na oblečení nebo na kůži,“ poradil odborník.

„Další možností je volit vhodné oblečení, i když chápu, že chodit do lesa ve vysokých botách a zabalení od hlavy až patě je v letním období nemožné. Aspoň bychom se měli po návratu z lesa na sebe podívat a odstranit klíšťata, protože na co bychom si v našich končinách měli dávat opravdu pozor, jsou právě klíšťata,“ varoval před známou hrozbou Jan Votýpka.