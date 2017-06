Písečné bouře, zaniklé farmy a zdevastovaná příroda. Poznejte s českými vědci Island

Island je krásná země, působení člověka na ní ale zanechalo stopy (západ slunce nad zkamenělými troly ve Vík í Mýrdal)Foto: Tomáš Tůma

Větrem, deštěm a půlnočním denním světlem. Tak přivítal ostrov Island vědeckou expedici z České zemědělské univerzity. Sedm dnů vyjížděli experti na ekosystémy, archeologii a sopečný prach do tichých míst v poušti, aby hledali stovky let zaniklé vikingské osady. Jak jejich výzkum probíhal a jak je na tom islandská příroda?

Týden s českými vědci pod jednou z nejaktivnějších sopek na Islandu znamená každodenní výjezdy krajinou s vlčím bobem. Reportér Českého rozhlasu Radek Kříž putuje hodinu do pustiny, aby s odborníky hledal opuštěné a pohřbené domy, které byly kdysi plné osadníků a hospodářských zvířat.

Zemědělství pochází z východu

„Zemědělství, které nás nejvíce ovlivnilo, vzniklo na blízkém východě. Tam došlo k domestikaci rostlin a hospodářských zvířat. “

Michal Hejcman

Sopka Hekla, její erupce, zemětřesení a popel, zničila desítky farem. Co zůstalo po lidech v krajině, zajímá českého vědce Michala Hejcmana. Na Katedře ekologie České zemědělské univerzity dal dohromady speciální projekt.

„Zemědělství, které nás nejvíce ovlivnilo, vzniklo na blízkém východě. Tam došlo k domestikaci rostlin a hospodářských zvířat. Zemědělství se postupně šířilo podunajským kolonizačním proudem do střední Evropy, pak se dostalo do Skandinávie, z Norska se dostalo s vikingy na Island. Tady můžeme zkoumat, jakým způsobem se člověk adaptoval na takto nepříznivé podmínky, a jak se zdejší zemědělství liší od zemědělství v Izraeli, kde vznikalo,” říká vědec.

Vědci zkoumali na Islandu půdu. Našli v ní dávné stopy po člověkuFoto: Radek Kříž

Lidské stopy

Dávné stopy člověka na Islandu ještě nikdy nikdo nezkoumal. „Víme, že v Izraeli jsou po člověku vidět stopy až 2 a půl tisíce let, kdy máme fosfor nabohacený pětinásobně ve srovnání s okolím. Tohle víme i z České republiky, kde máme na místě pravěké osady fosfor navýšen třikrát, a to se ta půda oře stovky let. Je otázka, jak dlouho je to vidět na Islandu, když nám archeologické vrstvy převrství sopečný popel. To nikdo nezkoumal. Sami jsme si nebyli jistí, jestli tady budou ještě stopy patrné,” vysvětluje Hejcman.

Stopy po farmářích čeští výzkumníci našli. „Je to dáno tím, že rostliny dokáží prorůst tefrou (usazená hornina sopečného původu, pozn. red.) i do hloubky dvou metrů. Když jsme vykopali půdní profil, našli jsme kořeny rostlin v takové hloubce. Chemický signál je na vegetaci skutečně vidět, což je pro nás poměrně velké překvapení,” říká vědec.

Islandská poušť

„Až po erupci v roce 2010 došlo k vysokému tlaku od evropských úřadů, aby Island začal monitorovat svoji atmosféru a věnovat se tomuto tématu více.“

Pavla Dagsson Waldhauserová

Jiná výprava dostala Radka Kříže do centra písečné bouře. Vulkanické sklo, usazené po mnoha sopečných erupcích, létá na severském ostrově v bouři přibližně 135 dní v roce. I na Islandu tak najdeme poušť, jak ale vysvětluje Pavla Dagsson Waldhauserová, není to tak jednoduché.

„Toto místo není vyloženě lokalizované jako jedna poušť, ale vysoce erozní území. Toto byl dříve les a díky lidské činnosti a odlesňování se to stalo pouští. Nacházíme se poblíž sopky Hekly a toto místo je speciální tím, že se tady nachází velmi horký pramen s vodou. To zřejmě ovlivnilo rozhodnutí prvních osadníků, kde se usídlit,” popisuje vědkyně, když se s reportérem přibližují k další zaniklé farmě.

Vzduch není tak čistý

Češka Pavla Dagsson Waldhauserová jako první otevřela téma, co se děje se sopečným prachemFoto: Radek Kříž

Pavla Dagsson Waldhauserová vyjíždí na islandské pouště od roku 2007. Byla jednou z prvních odbornic na prach, která začala zkoumat situaci na Islandu.

„Byl to program přes Norské fondy. Dostala jsem se sem paradoxně přes Středomoří, protože na Erasmu jsem byla v Sardinii. Hned první léto jsem strávila na vulkánu Etna, kde jsme měřili spád čerstvého vulkanického prachu. Od tam jsem doputovala až sem na Island, díky tomu, že v Čechách žádné aktivní erupce nebyly,” směje se vědkyně.

Před rokem 2010, kdy vybuchla sopka Eyjafjallajökull, navštívila Dagsson Waldhaserová několik státních organizací.

„Říkala jsem jim, že vzduch není tak čistý, jak si všichni myslí. Vyloženě mě neposlouchali, bylo jim to úplně jedno. Až po erupci v roce 2010 došlo k vysokému tlaku od evropských úřadů, aby Island začal monitorovat svoji atmosféru a věnovat se tomuto tématu více. Islanďané mohou být pyšní na výzkum vulkanologie nebo meteorologické predikce, v tom jsou jedni z nejlepších. Kvalita atmosféry je velmi čerstvá,” říká.

Autor: Radek Kříž