Pražská ZOO startuje sezónu novými zážitkovými programy, mnoha přírůstky i závanem retra

Ředitel ZOO v Tróji Miroslav Bobek pózuje rád s hrabáčem kapskýmFoto: David Šťáhlavský

Pražská ZOO zahájí tuto sobotu už 86. sezónu. Jaká bude a jaké budou nové přírůstky? Podaří se začít letos se stavbou nového pavilónu goril? Hostem Magazínu Leonardo byl ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.

„Sezónu zahajujeme s ohledem na očekávaného šedesátimiliontého návštěvníka, takže ve stylu retro. Vracíme se trochu k roku 1975, kdy ZOO prošel dvacetipětimiliontý návštěvník,“ vysvětlil šéf pražské ZOO.

Tímto jubilantem byl tehdy žák školy z Kadaně. „Doprovázeli ho jeho spolužáci. Z této události existuje historická fotografie a my ji chceme zopakovat s těmi lidmi po 42 letech. Podařilo se nám najít téměř všechny děti z tehdejší fotky, na zahájení sezóny jich ale přijede jen 6.“

„U této příležitosti také budeme křtít detektivku, která se odehrává v ZOO Praha. Poprvé vyšla v roce 1975 v hlavní roli s kapitánem Exnerem,“ dodal Bobek.

A jaké přírůstky můžeme v pražské zoologické zahradě očekávat? „S přírůstky je to vždy trochu ošemetné, protože hrozí, že to zakřikneme,“ naznačil Bobek. „Ale bude jich spousta. Teď je například březí samička gibona stříbrného. Pevně doufám, že se letos dočkáme lvíčat lvů indických, možná by se mohlo podařit získat další slonice a tak dále.“

Novinkami této sezóny jsou nové zážitkové programy. „Z nich vypíchnu je jeden: možnost účastnit se cvičení s lachtany. Je to opravdu velký zážitek, když máte možnost s naším lachtaním samcem Melounem přijít do kontaktu, nakrmit ho a dávat mu třeba i povely. Je to opravdu něco, co bych přál každému, kdo má rád zvířata.“

Kvůli snížení povodňových rizik pražská ZOO pokračuje v přesunu pavilónů do vyšších poloh, dále od Vltavy. „Právě před chvílí skončila architektonická soutěž na pavilon ledních medvědů, brzy se také bude uzavírat soutěž na pavilón pandy velké.“

Mezi ty nejvíce povodní ohrožené patří pavilon goril. „Ten stávající stojí na nejnižším místě ZOO, takže protipovodňová ochrana přesto nezabrání jeho zaplavení při úrovni hladiny stoleté vody. Je jasné, že pavilon musí stát jinde, musí vyhovovat nejen prostorově ale i mikroklimaticky. Našli jsem ho na opačném místě ZOO, tam, kde dnes končí výběh žiraf.“

Přesto se nový domov pro gorily zatím nezačal stavět. „Bohužel městská část Trója vznesla odvolání, kde hlavním důvodem je narušení krajinného rázu.“

„Odvolání tady je, už několik měsíců se řeší, a jakmile bude zamítnuto, a my jsme přesvědčeni, že se tak stane, tak jsme připraveni začít stavět,“ ujistil Miroslav Bobek.