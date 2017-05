Projekt Česko na cestě má být povzbuzením, ale i varováním, říká místopředseda AV ČR

Sto let české státnosti je nepochybně důvod pro celospolečenskou diskuziFoto: Filip Jandourek

Příští rok si připomeneme sto let od založení Československa. Zajímavých dat ale najdeme v naší historii mnohem víc, a to nejen ta, která končí osmičkou. I na ně reaguje nový projekt Akademie věd České republiky s názvem Česko na cestě.

„Tento projekt se soustřeďuje na posledních sto let české státnosti,“ uvedl v Magazínu Leonardo místopředseda AV ČR Pavel Baran.

Podle něj se výjimečně nejedná o typický vědecký projekt. „Jde o intelektuální platformu, jejímž cílem je podnítit ideovou debatu a pluralitní diskuzi k tématu nejen české státnosti posledního sta let, ale i k její současné podobě včetně výzev, které před naší státností v budoucnu stojí.“

Projekt Česko na cestě začal prvním setkáním zmíněných osobností, které byly pak rozděleny na tři pracovní skupiny. „První se věnuje tradici, historickými souvislostem, druhá se věnuje identitě, národní existenci, třetí se věnuje záležitostem moderní doby jako jsou globalizace, začlenění České republiky do struktur jako je NATO nebo Evropská unie, dále ekologickým tématům a technologiím.“

Základem projektu bude pravidelné setkávání se 17 významných osobností vědeckého a intelektuálního života tak, aby bylo možné otevřít diskuzi k jednotlivým tématům pluralitní diskuze. „To vše by mělo být jakýmsi předskokanem toho, co nás čeká příští rok v souvislosti s oslavami 100. výročí založení naší republiky.“

„Každá z těchto pracovních skupin připravila základní sadu pracovních tezí, kterých je teď přibližně 20. Na jejich základě vznikne samostatný text,“ slíbil Baran.

Veřejnost se s tezemi projektu setká v průběhu tohoto září. Dále je na 30. října naplánována v Praze pracovní konference za přizvání dalších účastníků. „Rádi bychom otevřeli debatu i pro zájemce z řad středoškolské mládeže.“

„Klíčovou otázkou bylo, co vlastně veřejnosti má tento projekt nabídnout. Shodli jsme se, že by to mělo být povzbuzení, ale i určitá forma varování,“ shrnul cíle projektu Česko na cestě Pavel Baran.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák