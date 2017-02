Proti hormonu hladu a obezitě bude bojovat nová katetrizační metoda

Potřebujeme vědět, jestli existuje metoda, kterou efektivně zhubneme populaci, říká Petr NeužilFoto: Jana Trpišovská

Pacientům trpícím obezitou svítá nová naděje. Lékaři přišli na způsob léčby, při které se nemocný vyhne klasické operaci. První sérii těchto tří unikátních zákroků provedou už za pár dní v Nemocnici Na Homolce.

„Základním cílem zákroku je snížit chuť k jídlu,“ uvedl v Magazínu Leonardo šéf výzkumného týmu a spoluautor metody Petr Neužil, primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce.

V lidském organismu se vyskytuje hormon ghrelin, který ovlivňuje chuť jídlu a budí potřebu jídla. Tento hormon ze vyplavuje z buněk, které jsou v žaludku. „Principem naší metody je ovlivnit funkčnost těchto buněk. Buď je můžeme vyříznout nebo můžeme ovlivnit, aby neprodukovaly tento hormon.“

„Je tedy potřeba oblast, kde se nejvíce vyskytují tyto buňky, tzv. embolizovat. Uzavřeme krevní zásobení do určitého velmi přísně dedikovaného okrsku tkáně žaludku, a počítáme s tím, že buňky odumřou a přestanou produkovat tento hormon,“ popsal lékař.

Cílem metody je ovlivnit sekreci hormonu asi o 25 %. Celý zákrok je katetrizační, není tedy třeba pacienta otvírat a trvá asi 20 minut. „Měl by být minimálně bolestivý pro pacienta, protože je prováděn v místním znecitlivění a s minimální sedací. Úkon by měl být technicky velmi jednoduchý.“

Zákrok způsobí odumření a zajizvení tkáně žaludku. „Po něm pacienti vnímají pocit nechutenství, chvíli mají i pocit zvracivosti, to ale jen v prvních hodinách po zákroku. Víme, že to je zvladatelné, a druhý den jsou pacienti propuštěni do domácího léčení.“

„Výsledný efekt zákroku, tedy snížená chuť k jídlu, se projevuje poměrně okamžitě. Pacient by měl v řádu několik dnů cítit skutečně zásadní pocit ne úplné potřeby jíst,“ tvrdí Neužil.

Lékaři budou s pacientem dále pracovat, provedou několik testů včetně psychologických. „V režimové léčbě máme i psychologa, takže máme komplexní přístup. Nejde nám jen o tento konkrétní výkon, ale potřebujeme vidět, jestli existuje nějaká jednoduchá metoda, aniž bychom museli pacienta operovat, která vede k tomu, že efektivně populaci zhubneme.“

Jaké je trvalost zákroku a další návaznosti jako jsou léky a dieta? „Léky jsou pomocné, dieta je vždy potřebná, bez diety bychom to asi nezvládli a bude potřeba ji pacienty učit. Ale troufám si říci, že pacienti by měli mít trvale pocit menší chuti k jídlu,“ shrnul nadějné vyhlídky pro trpící obezitou Petr Neužil.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák