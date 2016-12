Psi si Vánoce užívají, lidské jídlo je ale ohrožuje na zdraví, varuje veterinář

Notoricky známá chovatelská chyba, a to jenen vánoční: krmení psů a koček lidským jídlemFoto: Patrik Rozehnal

Na dárky pod vánočním stromečkem se těší nejen děti a dospělí, ale i psi. Tvrdí to alespoň mnoho chovatelů. Radostí, ale i rizik vánočních svátků je pro naše čtyřnohé přátele několik.

Podle veterináře Alexandra Skácela by měl být například stromeček zabezpečen, aby odolal radostným psím tanečkům a výskokům. Zvěrolékař ale souhlasí: psychicky vyrovnaná zvířata se na Vánoce těší.

„Čím je menší plemeno, tím se jakoby více podobá člověku, bazální metabolismus je rychlejší a psychika je člověku podobnější, takže je třeba určitá obezřetnost.“

Chovatelka Vladimíra Ončová má trpasličího pudla, jmenuje se Jacques a balíčky pod vánočním stromečkem prý přímo zbožňuje. „Jak se postaví stromeček, tak ví, že budou balíčky. Těší se, a jakmile balíčky jsou, už hlídá ten svůj, už si ho tahá a nikoho k němu nepustí. Sám si ho rozbalí, a musí tam mít hračku, ze které má ohromnou radost.“

Ončová tvrdí, že její zvíře projevuje u dárků větší radost než leckteré dítě.

Skácel, který se práci se zvířaty věnuje přes 30 let vysvětlil, že obecně zvíře vnímá změny nebo atmosféru z lidí, kteří jsou ve „smečce“, tedy těch, kteří se psem bydlí pod jednou střechou.

Oblečky a lidské pochutiny psům neprospívají

Veterinář ale varuje před polidšťováním zvířete. „Tehdy zvíře trpí, třeba když ho majitel navlékne do úzkého slavnostního oblečku,“ uvedl příklad za všechny Skácel. S polidšťováním také souvisí další, těžko pochopitelná, ale notoricky známá chovatelská chyba: krmení psů a koček lidským jídlem.

„Zvíře je masožravec jako my, ale řada pochutin je pro něj nevhodná, jako dorty a podobné. A je to velice časté chování, protože majitelé svého psa milují a chtějí mu dopřát, a v tu chvíli si neuvědomují důsledky, které to pro psa může mít.“

Psi si dárky pod stromečkem užívají, tvrdí chovatelkaFoto: Fotobanka Pixabay

Majitelkou psa je i Eva Eisnerová, která už podeváté připravila v pražských Heroldových sadech Psí Vánoce.

„Připravím občerstvení pro pejsky: piškotky, různé psí kostičky a dobroty, co mají rádi. Psi se na to hrozně těší, a když tuší, že Vánoce budou, tak tady ometají od rána,“ popsala pořadatelka.

A jaké je podle ní poselství nejen Psích Vánoc? „Abychom všichni byli na sebe hodnější, aspoň takhle, jeden den.“

Pořadatelka akce, na které se každoročně vybírají dárky pro psy z útulku, má zaručený a jednoduchý recept na nejlepší dárek pro čtyřnohé mazlíčky: psí strava.