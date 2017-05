Sběrný dvůr, nebo ekologické centrum? V Hranicích za pár let najdete oboje v jednom

Jak proměnit běžný sběrný dvůr v ekocentrum? Brněnští architekti ví, jak na toFoto: Zdeněk Trnka

Velmi neobvyklý sběrný dvůr do několika let vyroste na okraji města Hranice. Co všechno bude umět, a jak se dá ze zpracování odpadů udělat umění, vysvětlil v Magazínu Leonardo inženýr architekt Ondřej Chybík z ateliéru Chybík-Kryštof.

„Když jsme začali analyzovat, co to vlastně sběrný dvůr je, tak jsme přišli na to, že to není jen místo, kde se vyhazuje odpad, ale především místo vzdělávání v tom, jak zamezit vytváření odpadu.“

Rozhodující tak bylo nejen navrhnout fungující sběrný dvůr, ale zároveň něco, čemu tvůrci říkají „galerie odpadu“, která má i vzdělávací funkci naplnit.

„Nad mnoha různými návrhy jsme postupně přišli na to, že nejlepší bude dvůr umístit na rondel neboli kruhový objezd. Po jeho vnějším obvodu jezdí auta zákazníků sběrného dvora, a po jeho vnitřním obvodu jsou umístěny jednotlivé kontejnery na suroviny,“ popsal architekt.

Na tento rondel navazuje galerie odpadu. „Ta je jakousi zdí kolem sběrného dvora. Je umístěna do prvního nadzemního podlaží, vytváří spirálu. Když návštěvník prochází jednotlivými sekcemi expozice, měl by se dozvědět proč se nejen tříděním, ale hlavně neprodukováním odpadu zabývat.“

„Tím, že je expozice ve tvaru spirály, tak vlastně začínáte na úrovni sběrného dvora, kde vidíte různé druh odpadu, pak jdete nahoru, a expozice končí na konci spirály výhledem do okolní krajiny. Ta je úžasná a téměř neposkvrněná. Je tam s nadsázkou vržena metafora toho, že když se úspěšně podaří veřejnost vzdělávat a budeme se chovat úsporně a šetrně, tak nám tato příroda třeba zůstane.“

„Věřím, že když se celý projekt dokončí a stane se místem návštěv nejen dospělé veřejnosti, ale především cílíme na školy, tak po tomto se zážitku se odpadová stopa našeho národa může zlepšit,“ vyjádřil svá očekávání se Chybík.

Na střeše objektu bude navíc venkovní expozice s ukázkami toho, jak je možné recyklovat energii a využívat přírodní zdroje. „Z celého objektu se tak stává jakési ekologické centrum.“

„Stavba by měla být postavena z materiálů na bázi recyklátů, a být tak výkladní skříní moderních stavebních možností a dovedností,“ slibuje jeden z jeho tvůrců.

Kromě nově vyvíjeného betonu na bázi recyklátů z Ústavu materiálů Vysokého učení technického v Brně budou požity při stavbě geotextilie nebo materiál na bázi odpadu z autosedaček a čalounění v motoristickém průmyslu.

„Zatím jsme ve fázi studie, ale velmi se těšíme, až zjistíme, co vlastně stavební trh za materiály nabízí. Doufáme, že galerie sběrného odpadu v Hranicích se otevře v roce 2019 nebo 2020,“ pozval na návštěvu unikátního sběrného dvora Ondřej Chybík.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák