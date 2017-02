Socioložka: Kritika konzumní společnosti konzum vlastně podporuje

Naše společnost prostě konzumní je, protože je moderní, soudí Helena KubátováFoto: MVCOSHOP, Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Jakou roli má v moderní společnosti konzumní chování? Jak bychom se na konzum měli dívat? Hostem Magazínu Leonardo byla socioložka Helena Kubátová z Univerzity Palackého v Olomouci.

Podle ní konzum nutně patří k moderní společnosti. „Nejsem si jistá, jestli je důležité konzum zviditelňovat a vyvolávat o něm diskuzi.“

„Kritika konzumní společnosti konzum vlastně podporuje,“ tvrdí vědkyně. „Trh má tu vlastnost, že uchopí to, o co je ve společnosti zájem a promění to ve zboží. Stejně tak proměnil ve zboží i všechny antikonzumeristické produkty a literaturu, takže uspokojuje velmi dobře poptávku po těchto konzumních věcech.“

Kubátová soudí, že pro Čechy platí to, co pro ostatní společnosti. „Je pro nás typická okázalá spotřeba, ale ta závisí na výši příjmu, takže můžeme mluvit asi o 15 % naší populace. Více než 50 % Čechů by konzumovalo luxusně nebo dokonce i okázale, ale nemají na to prostředky.“

„Pokud bychom to brali vážně a chtěli proti konzumu něco dělat, tak jediným řešením zřejmě je pracovat méně a za méně peněz. Protože když vyděláte peníze, tak pokud je neutratíte, dáte je do banky, která je ale půjčí někomu, kdo je zase utratí.“

„Vývoj od společnosti tradiční ke společnosti moderní prostě způsobil, že naše společnost je konzumní, neboli je zaměřena na spotřebu,“ popsala příčiny konzumerismu socioložka.

A protože je konzum zároveň ukazatelem sociálního postavení, tak je obvyklé, že se rozpoutá soutěž, tedy tzv. soutěživá spotřeba. „Tehdy lidé spotřebovávají určitě věci možná ani ne proto, že je sami o sobě tak moc chtějí, ale prostě protože chtějí symbolizovat své sociální postavení.“

Přesto si socioložka nemyslí, že by situace byla tak katastrofální, abychom z ní museli hledat nějaké východisko. „Kritizovat konzumní postoje je docela moderní, ale v zásadě to nemá žádný význam. Naše společnost prostě konzumní je, protože je moderní,“ zopakovala.

„Konzumní orientace je základním atributem moderní společnosti, takže jediná cesta zpět by byla cesta zpět do společnosti tradiční, což v zásadě absolutně není možné,“ konstatovala Helena Kubátová.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák