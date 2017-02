Světový den rádia: FM je v dobré kondici a digitál rozjedeme v půli roku, říká technický ředitel rozhlasu

Český rozhlas je na DAB připraven, tvrdí Karel ZýkaFoto: Khalil Baalbaki

Na 13. února připadá Světový den rádia. O současnosti i budoucnosti Českého rozhlasu hovořil v Magazínu Leonardo technický ředitel Českého rozhlasu Karel Zýka.

Podle něj je sice celý provoz rozhlasu digitální, ale základní princip se nezměnil. „Za mikrofonem musí stále sedět člověk a na konci musí být posluchač.“

Český rozhlas využívá všechny možnosti šíření svého signálu k posluchačům, které jsou k dispozici. „Využíváme jak analogové pásmo, které dnes hraje dominantní roli, tedy to, co lidé poslouchají na tzv. FM, ale používáme i dlouhé vlny a střední vlny.“

„Kmitočty v analogovém pásmu FM už jsou vyčerpány, takže se snažíme posluchačům, kteří možnost přijmu FM v regionu nemají, pomoci aspoň středními vlnami,“ vysvětlil Zýka. „Samozřejmě vysíláme i stream na internetu a zkoumáme další platformy, například v rámci mobilních 4G sítí nebo nových televizních sítí.“

Aktuální pozornost nejen Českého rozhlasu se ale upíná k digitálnímu vysílání DAB, který se stává novou normou rozhlasového vysílání v Evropě. Proč právě digitalizace? „Přechod na digitální verzi je logický vývoj. Digitální vysílání přináší významné zkvalitnění příjmu, ale i další multimediální informace o vysílání jako fotografie, mapy nebo programový průvodce.“

„Jsme v přípravě na digitální vysílání hodně aktivní. Mezinárodně oceňovaný je třeba náš projekt DAB Praha. Jde experimentální vysílání, které se šíří z pražské Žižkovské televizní věže.“



Protože vláda schválila loni usnesení o digitalizaci, Český rozhlas dále usilovně pracuje na rozvoji svého digitálního vysílání. „Předpokládáme, že v polovině tohoto roku bychom zahájili řádné vysílání a během tohoto roku ho rozšířili i do Brna, případně do Ostravy.“

„Od letošního léta budeme moci rozjet regulérní řádné vysílání, které budeme šířit do celé republiky a zasáhne až 70 % posluchačů,“ slíbil Zýka.

I když je v případě DAB výměna rozhlasových přijímačů nezbytná, v tuto chvíli nutné mluvit o masové výměně.

„Nejsme nuceni opustit stávající analogové pásmo. To může fungovat dál, a podle mě je současné FM ve velmi dobré kondici a může fungovat ještě mnoho let. Obměna by mohla proto probíhat mnohem přirozenější cestou, bude tažena trhem, zájmem a poptávkou lidí. Lidé nebudou nuceni k tomu, aby si přijímače vyměnili,“ ujistil Karel Zýka.