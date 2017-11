Teorie relativity? Ideální téma do hodin středoškolské matematiky, tvrdí americký fyzik Mermin

Speciální teorie relativity nevyžaduje zvláštní matematický aparát, říká David MerminFoto: Javad Alizadeh, Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution 3.0 Unported

O Einsteinově teorii relativity mnoho lidí ví, že existuje. V čem ale spočívá a co popisuje, už tolik lidí vysvětlit neumí. Přesto je podle Davida Mermina teorie relativity pochopitelná a dá se vysvětlit jen pomocí středoškolské matematiky. Tento americký fyzik se proslavil knihami a přednáškami, ve kterých popularizuje jak teorii relativity, tak částicovou a kvantovou fyziku. Nedávno vyšly v češtině jeho sebrané přednášky a eseje pod názvem Mysl, smysl, svět.

„Napsal jsem kdysi knihu o relativitě z hlediska středoškolské matematiky, která je dodnes používána na vysokých školách. Časem se mi ale líbila čím dál méně a spíš jsem se učil od studentů, jak vyučovat teorii relativity,“ vzpomněl při své pražské návštěvě v rozhovoru pro Magazín Leonardo fyzik.

Ten proto v roce 2005 napsal další knihu zaměřenou na speciální teorii relativity, v níž používá pro vysvětlení velmi málo matematiky.

„První kniha vyžadovala jistou znalost trigonometrie, ta druhá nevyžadovala ani znalost souřadnicových systémů. Jmenuje se It´s about time, tedy Je na čase, ale také Je to o čase. Kniha měla úspěch, ale už nečekám, že by se z ní mohlo vyučovat na středních školách.“

Jak je tedy možné středoškolákům vysvětlit podstatu Einsteinovy speciální teorie relativity? „Obecná teorie relativity se týká prostoru a času v absenci gravitačního a pole má propracovanou matematickou strukturu. Například se bere v potaz Lorenzova transformace, ke které se na střední škole nedostanete.“

„Ukazuje se ale, že k pochopení speciální teorie relativity není pokročilá matematika zapotřebí. Celé se to dá vysvětlil pomocí příběhů a s použitím takzvaných referenčních rámců. Tak se dají pochopit úžasné věci o povaze času a prostoru.“

Tento fakt, že lze snadno speciální teorii relativity pochopit, by měl být daleko silnější motivací pro to se ji skutečně naučit, soudí Mermin.

Velmi snadno pochopitelná a plná překvapení

Fyzik považuje za velmi důležitý rys povahy času to, že ubíhá různým způsobem v závislosti na tom, jak rychle se pohybujete. „Pokud chcete vědět, jak se to děje a proč je to možné, tak vám to poví právě speciální teorie relativity.“

Podle obecné teorie relativity čas běží relativně pomaleji v místě, kde existuje silnější gravitační poleFoto: Igor Pikovski, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Ta vyvozuje tuto vlastnost času z jednoho nepochopení, kterého se všichni drželi. „Jde o pocit, že když mluvíte o dvou věcech, které se staly na různých místech, tak tvrzení, že se staly ve stejném čase, nemá žádný absolutní smysl, jde čistě o konvenci.“

Takto si všichni dřív mysleli, že když se věci dějí na různých místech pro nás současně, že se opravdu dějí ve stejném čase. „Z toho lze dedukovat předpoklad třeba o tom, jak kosmonauti rychle letící vesmírem budou stárnout nebo mládnout.“

„A to je na teorii relativity krásné: dá se velmi snadno pochopit celá složitá struktura naplněná překvapením. Také proto si pořád myslím, že jde o perfektní téma středoškolské výuky matematiky. Bohužel tento pohled nemá mnoho následovníků,“ konstatoval světoznámý fyzik David Mermin.