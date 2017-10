Texasko-český dialekt mizí, ale česká kultura v USA své místo má, říká odbornice

Ze slavnostního zahájení stavby sokolovny ve městě WestFoto: Lenka Kabrhelová

Vytvořit centrální archiv, který bude dokumentovat jazyk, kulturu a historii etnických Čechů a Moravanů, kteří žijí v americkém Texasu. Takové je poslání Texas Czech Legacy Project (TCLP). Hostem Magazínu Leonardo byla vedoucí tohoto projektu Lída Cope z East Carolina University, která hovořila o tom, jak bohaté je české kulturní dědictví za oceánem.

„První žena, která jezdila po komunitách a sbírala materiály v Texasu, byla Svatava Pirková Jakobson, folkloristka a etnoložka z Texaské univerzity v Austinu,“ uvedla lingvistka.

Ta dodala, že počty texaských krajanů se velmi těžko odhadují. „Podle posledních sčítání lidu a odhadů historiků by jich mělo být kolem 150 tisíc. Většina Čechů v Texasu jsou ale Moravané, a jsou na to hrdí.“

„Důvody pro emigraci byly především ekonomické. .. Texas se vyznačuje velmi úrodnou půdou, to se lidem z chudých vesniček hodně líbilo, zvláště když je z jejich vlastní země vyhnala bída a špatná úroda.“

„Češi začali poprvé odcházet do USA z oblastí kolem Frenštátska, Novojičínska, Frýdku-Místku, ale také z oblasti kolem Lanškrouna a Hradce Králové. Bylo to kolem roku 1850, mnoho jich při cestě zahynulo na lodi plující do přístavu Galveston. Odtud přejížděli pak nákladními vlaky do Houstonu a dále už pěšky do okolních okresů.“

Je ale poznat v Texasu, že jsme ve městě se silnou českou komunitou? „Je to poznat tím víc, čím se blížíte do agrárních oblastí. Najdete zde města Moravia, Komensky, Novohrad, Velehrad, Frýdek a Hostýn. I ulice jsou pojmenovány českými jmény. A když otevřete seznam, uvidíte česká jména, byť s upraveným pravopisem.“

„Nejlepší příklad je texaský West, který se hlásí k tomu, že je hlavním městem českého Texasu. Tam uvidíte pekárny, obchody i květinářství s českým zbožím. Všechny obchody na tamním náměstíčku budou mít česká jména,“ tvrdí Copeová.

Projekt Texas Czech Legacy získává širokou podporu. „Například katedra slavistiky na Texaské univerzitě nám poskytuje peníze na přepis nahrávek i hosting na svých serverech. Pomohli nám také zdigitalizovat nahrávky Svatavy Jakobsonové, což je obrovský archiv především na magnetofonových kazetách a páscích.“

„Jakobsonová natáčela také film o texaských Češích, ten ještě musíme zdigitalizovat.“

Největším problémem je, aby přepisy byly srozumitelné jak laické veřejnosti, tak i vědcům. „Snažíme se proto vymyslet něco mezi fonetickým a ortografickým přepisem, kde vyznačujeme hlavně rysy texaské češtiny, které pocházejí z archaických výrazů z Moravy a podobné jazykové jevy.“

„Kroje jsou velmi důležité. Tolik okrojovaných lidí tady v Čechách určitě neuvidíte jako v Texasu. Je to spíše emblematické vyjádření identity, vyjádření toho, že máte tyto kořeny.... Kroje jsou jednak texasko-české, jednak přicházejí od nás. Třeba moje přítelkyně z Moravie si nechala objednat autentický kroj z Valašska.“

A jak reagují současní mladí lidé na český jazyk, kulturu a historii? „Texasko-český dialekt asi už moc šancí nemá. Myslím, že tak ještě pět nebo deset let a jeho poslední mluvčí vymřou. Ale občas objevím někoho, kdo ještě pěkně mluví.“

„V USA se snažíme češtinu vyučovat, problém je, že na komunitních školách, kdyby si studenti vzali češtinu jako obor, tak za něj nedostanou kredity, tím pádem tam motivace není, takže čeština se prostě moc neučí.“

Ale zájem o kulturu mladí prý pořád mají. „Protože to kolem sebe pořád vidí. Na festivalech se vyhlašují královny festivalu, včetně prestižní Královny českého Texasu, která jde potom do národního kola do Nebrasky, kde se čeština a české komunity také ještě udržely.“

„Mladí lidé jsou aspoň takto zapojeni. Chodí na festivaly, hudba se jim líbí, kapely texasko-české jsou velmi důležité pro udržování aspoň trošky toho jazyka, protože se všichni snaží zpívat česky,“ přiblížila život české komunity v americkém Texasu Lída Cope.