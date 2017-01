Textil není mrtev. Česko je stále jedno z center textilní vzdělanosti, říká expert

Textilní výroba v Česku se změnila, a je velký nedostatek textilních inženýrůFoto: James Dean, CC BY-ND 2.0

Čím se zabývá obor komfortu textilií? A jaká je tradice a budoucnost textilní výroby v Česku? Hostem Magazínu Leonardo byl Luboš Hes z Textilní fakulty Technické univerzity v Liberci.

Ten publikoval ve svém oboru na tři stovky odborných prací, je držitelem více než 57 patentů a získal ocenění Česká hlava za významnou technickou nebo výrobní inovaci. Obor komfort textilií vyučoval a modernizoval na vybraných katedrách v Portugalsku, Polsku, Německu, Rumunsku, Indii i Turecku.

I když jsou v zahraničí odborníci, kteří komfortu textilií rozumějí, vědí co je to tepelná izolace, paropropustnost, komfort nošení, senzorický komfort nebo co je to omak, bylo potřeba tyto vědomosti sjednotit.

„Já jsem Ameriku neobjevil, jenom jsem to vše sestavil do nějakého kompaktního systému, který měl být tak koncipován, aby nebyl přespříliš teoretický, ale aby byl dost teoretický. Aby byl stravitelný pro studenty, ale zároveň použitelný v textilních továrnách a závodech,“ popsal svůj cíl Hes.

Jaké je ale budoucnost textilní výroby v Evropě, když se už dávno přesunulo těžiště oděvního průmyslu do Asie? „Viděl jsem ve Vietnamu továrnu na košile, která vyráběla naprosto fantastické košile pro anglické a americké firmy. Asijští výrobci si ale netroufnou na konfekční pánské oděvy. Mají jinou geometrii těla, jinou zkušenost s tímto typem oděvů. Pokud jde o výrobu kvalitních košil, spodního prádla a podobně, tak asijské země jsou mnohem levnější a mají slušnou kvalitu. Ale když byste chtěl hodně pěknou košili, tak ji koupíte v Evropě, bude velmi drahá, ale možná kvalitnější.“

Ten je přesvědčen, že se mu právě toto podařilo. „Protože jsem tento blok poznatků přednášel na všech kontinentech kromě Antarktidy.“

„Není pravda, že je textil mrtev… Povědomí o Česku jako centru textilní vzdělanosti je stále vysoké,“ ujistil Hes. „Textilní výroba v Česku se změnila. Opět je velký nedostatek textilních inženýrů.“

Stále u nás jsou velké textilní továrny, které přežily období poklesu, ale nyní objem jejich výroby roste, všímá si odborník. „A už jim chybí textilní inženýři,“ dodal.

„V jižní Číně je plat textilního dělníka stejný nebo i vyšší než plat textilního dělníka u nás, tak je zde jistý návrat textilní výroby zpět do Evropy, to všichni pozorují. Česko je velice úspěšným výrobcem netkaných textilií nebo kabelů pro zámořské lodě. Takže si myslím, že kdo by chtěl studovat na textilní fakultě v Liberci, tak práci najde,“ shrnul Luboš Hes.