Transplantace nás pořád učí, jak funguje tělo, připomíná světoznámý chirurg Pomahač

Samotný výzkum je neuvěřitelně zajímavý, protože nic takového jsme nikdy nepozorovali, chválí přínos transplantací Bohdan PomahačFoto: Luboš Vedral

Transplantace obličeje, kdysi nepředstavitelná operace, je dnes poměrně běžnou záležitostí, i když nikdo zatím neví, jak dlouho transplantovaný obličej vydrží. Nejvíce těchto zákroků má za sebou Bostonská nemocnice pod vedením českého plastického chirurga Bohdana Pomahače. Ten transplantace obličeje vnímá jako obrovskou příležitost poznat funkci lidského těla.

„Rutinou bych to nenazval, přeci jen je těch 7 námi provedených operací celkově málo. Ale myslím, že se to posouvá správným směrem. Nejde už jen o to ukázat, že se to dá dělat, ale o to studovat, jak se pacientům daří dlouhodobě,“ uvedl v Magazínu Leonardo světoznámý krajan.

Za léta zkušeností lékaři například zjistili, že transplantované obličeje se postupně zmenšují. „Dochází k formám chronického odhojování, a v rámci něj je možná i změna objemu, úbytek kostní tkáně i svalů.“

Fakt, že ubývá transplantovanému obličej i kostní tkáň, překvapil i Bohdana Pomahače. „Důvody, proč se to děje, zatím neznáme. Možná i proto, že krevní zásobení kostí není zcela normální, i když kosti mohu vypadat zdravě a sliznice na vnitřní straně kosti také. Takže možná je to zčásti krevním zásobením a zčásti chronickým odhojováním.“

„To lze vysvětlit tím, že limitací našich operací jsou regenerace nervů a kvalita fungování svalů obličeje, která není zdaleka normální, ale dostává se možná k 70 % fungování normálního obličeje. Úbytek svalů, které nejsou používány, vede k tomu, že se zmenšuje objem.“

Samotná transplantace z technického hlediska už není tak výjimečná a bylo by možné ji provést leckde, třeba i v České republice, ale zatím nebyl důvod. Na celém světě bylo zatím transplantováno přibližně 30 obličejů, ale v Bostonu se prý chystají další operace.

„Máme několik dalších pacientů, které sledujeme. Doufejme, že je budeme moci dát brzy na čekací list. Jsme ve fázi, kdy pacienti už nestojí o mediální ohlas, takže další transplantace už nebudou tak viditelné.“

Pomahačův tým ale také v poslední době provedl tři transplantace horních končetin. „Takže máme už 10 pacientů se specifickými kompozitními, transplantovanými tkáněmi.“

„To je to, co vede k novým poznatkům o funkci lidského těla a doufejme, že bude mít dopad daleko dále než k pár jednotlivých pacientům. Těm hrozně přeji, že se jim daří lépe a mají lepší kvalitu života, ale přáli bychom si, aby to mělo přínos pro co nejvíc lidí a pacientů.“

To je pro lékaře velká výzva: prostřednictvím transplantací sledovat, jak funguje lidské tělo. „Samotný výzkum je neuvěřitelně zajímavý, protože nic takového jsme nikdy nepozorovali, tkáně s obsahem různých složek v úzkém kontaktu s tělem příjemce a jejich interakce.“

Tuší ve Spojených státech amerických jeho kolegové nebo pacienti, co znamená jeho jméno? „Vědí. Kdykoli se někdo zeptá, tak mu to vysvětlím. Nejen, že Pomahač pomáhá, ale Bohdan je vlastně Bohem dán, takže Bohem daný pomahač je zajímavý kontext.“

„Ale většinou to způsobí veselí, než že by lidé nějak filozoficky hloubali nad tím, jestli jsem byl nějak předurčen k tomu, co dělám,“ dodal skromně proslulý český chirurg Bohdan Pomahač.