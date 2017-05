Trénink zvířat pozitivním posilováním je rozhovor o pěti slovech, tvrdí odborník

Metoda pozitivního posilování je dodnes užívána nejen při tréninku kytovcůFoto: Magnus Lewan, public domain

František Šusta vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, pracuje nejen jako specialista tréninku zvířat v pražské ZOO, ale ve své soukromé praxi se zaměřuje na psy a pozitivní trénink koní, papoušků a jiných zvířecích miláčků. Nejen o své metodě hovořil v Magazínu Leonardo.

„Trenér zvířat je člověk, který dokáže aplikovat tzv. trénink pozitivním posilováním na zvíře,“ uvedl expert.

Tato metodika vychází z vědeckého základu psychologické disciplíny behavioralismu, která se formovala na počátku 20. století. „Výsledky prvních pokusů se zvířaty přinesly specifický pohled na učení a děje kolem nás.“

Metodika tréninku pozitivním posilováním se nejprve uchytila v mořských světech, později v zoologických zahradách, a v určité obměně se dnes masivně šíří do kynologie a práce s koňmi.

„Znám několik lidí, kteří dříve trénovali kosatky, a dnes jsou firemní psychologové s úkolem udržovat psychologii zaměstnanců ve velké firmě,“ dodal Šusta.

V jedné z jeho knih s názvem Trénink je rozhovor je zdůrazněna role rozhovoru se zvířetem, konkrétně se psem. „Musíme se nejdřív rozhodnout, jaký systém komunikace na zvíře máme.“

„Rozhovor je z pěti slov. První slovo musí dát zvíře, které říká, že chce práci. Na to člověk odpoví tím, že mu práci dá. Zvíře odpoví tím, že pracuje. Člověk odpovídá tím, že zvířeti dá vědět, že udělalo správnou věc, třeba signálem píšťalky nebo clickeru, a pak přijde odměna. Zvíře spotřebuje odměnu, podívá se na vás, čímž vyjádří, že chce další práci, a tak se pokračuje znova.“

„Pozitivní posilování znamená, že zvíře udělalo něco správně, a já mu za to dal odměnu. Existuje i pozitivní trest, kdy zvíře udělalo něco, co jsem nechtěl, a za to získalo něco nepříjemného. My se ale snažíme trestům vyhýbat, protože mají spoustu vedlejších nepříjemných efektů, které můžou zvíře odradit, zkazit vztah s ním a zmást celou komunikaci.“

Za ústřední považuje Šusta správně označit úspěch, a ten odměnit. Ideální trénink jde shrnout do pěti jednotlivých kroků neboli „slov“. „Ale začíná se od odměny,“ upozornil expert.

Touto metodou lze postupovat u zvířat jakéhokoliv věku. „To proto, že člověk a zvíře tady nevstupují do vztahu pán a sluha. Jste dva spolupracující jedinci, nejde zde o nějakou hierarchii.“

„Člověk je trenér. A trenér člověku umožní, aby vyhrál zlatou medaili. Je prostředkem k tomu, aby sportovec dosáhl úspěchu, ale není rozhodně jeho vládce,“ shrnul podstatné rysy své metody František Šusta.