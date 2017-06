Trestat děti musíme důsledně, chválit nepravidelně, tvrdí psycholožka

„Když zvolíme cestu trestu a nejsme v ní důslední, odměňujeme nežádoucí chování dítěte," říká psycholožkaFoto: @peoplecreations, Freepik

Blíží se konec školního roku a s ním nejen vytoužené prázdniny, ale také otázky typu jak správně trestat nebo chválit, co s dětmi o prázdninách, zda se mají učit nebo ne. „U dětí, které normálně uzavřely ročník, si můžeme dopřát volno a odpočinek,” říká lékařka Simona Horáková-Hoskovcová z Katedry psychologie FF Univerzity Karlovy.

Z pohledu dětského psychologa probíhá největší drama v období uzavírání známek. Rodič, který dobře komunikuje se školou a sleduje prospěch svého dítěte, by podle lékařky neměl být překvapený z výsledného vysvědčení.

„Naši praktici jsou v pohotovosti, je to období, kdy linka bezpečí zaznamenává mnohem větší počet hovorů od dětí i rodičů. V období rozhodování o známkách přichází i krize a otázka trestání,” vysvětluje psycholožka.

„Když se rozhodnou trestat, musí být důslední, když se rozhodnout odměňovat, nemusí to být po každé jedničce. “

Simona Horáková-Hoskovcová

Trestat důsledně, chválit nepravidelně

Podle Horákové Hoskovcové jsou známé principy, jak správně trestat a chválit. „Těžké je předat to rodičům, protože ti, kteří by to nejvíce potřebovali, s odborníky nechtějí komunikovat.”

Výzkumy postavené na behaviorální tradici ukazují, že trest, aby fungoval, musí být důsledný. Správná odměna má přicházet nepravidelně, v nepředvídatelných odstupech.

„To jsou nejzákladnější principy, které můžeme doporučit rodičům. Když se rozhodnou trestat, musí být důslední, když se rozhodnout odměňovat, nemusí to být po každé jedničce. Je ale dobré vzpomenout si jednou za čas, že moje dítě dobře prospívá,” říká lékařka.

Pokud nejsme v trestu důslední, dítě dosáhne paradoxně odměny. „Když zvolíme cestu trestu a nejsme v ní důslední, odměňujeme nežádoucí chování dítěte. Když bude například večer smlouvat, že si nebude psát domácí úkoly a občas mu to projde, tak posílíme místo povinností jeho schopnost smlouvat,” vysvětluje Horáková-Hoskovcová.

Z pohledu dětského psychologa probíhá největší drama v období uzavírání známek. Rodič, který dobře komunikuje se školou a sleduje prospěch svého dítěte, by podle lékařky neměl být překvapený z výsledného vysvědčeníFoto: Petr Kološ

Dát najevo důvěru

Pokud naše dítě nezvládá úkol, je na jeho autoritě rozdělit jej na menší, zvládnutelné kroky. „Doprovodit ho na té cestě. Zprostředkovat mu, že ta věc, která se na začátku zdála jako velká a složitá, se dá zvládnout. V momentě, kdy má dítě tu zkušenost, že něco jednou zvládlo, bude už posíleno pro další podobnou situaci,” popisuje psycholožka.

Dalším zdrojem je pochvala. „Pokud dítě v nějakém předmětu selhalo, a čeká ho na konci srpna reparát, je důležité mu dát najevo, že v něj rodič věří, věří v jeho úspěch. Chyba je, když rodič říká “stejně na to nemáš, jseš trouba línej.” To jsou věty, které zhoršují přístup dítěte,” říká Horáková-Hoskovcová.

Tři týdny prázdnin

„U dětí, které normálně uzavřely ročník, si můžeme dopřát volno a odpočinek. Opakování školní látky doporučuji v situacích, které nabízí život. “

Simona Horáková-Hoskovcová

Jak by měly ideálně vypadat prázdniny? „U dětí, které normálně uzavřely ročník, si můžeme dopřát volno a odpočinek. Opakování školní látky doporučuji v situacích, které nabízí život. Pokud jedeme s rodinou do zahraničí, tak pošlu dítě aby vyřídilo nákup nebo si koupilo zmrzlinu, aby muselo použít cizí jazyk. Pokud budeme doma, nechám dítě, aby spočítalo, kolik potřebujeme metrů čtverečních dlaždiček,” odpovídá psycholožka.

Jiná situace je u dětí, které čeká například reparát. „Ty potřebují systematickou pozornosti i během prázdnin. Z psychologického hlediska, i pro samotnou rodinu, bychom si měli pojmenovat tři týdny, kdy si budeme jen užívat prázdniny a nebudeme myslet na školu,” myslí si Horáková-Hoskovcová z Katedry psychologie FIlosofické fakulty Univerzity Karlovy.

Autor: Veronika Paroulková