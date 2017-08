Trilobolid, slibná posila v boji proti nádorovým buňkám

Timoj trojlaločný (Laser trilobum), z něhož se trilobium podařilo extrahovatFoto: Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Timoj trojlaločný je rostlina, ze které se českým vědcům podařilo izolovat látku trilobolid, která by mohla pomoci v boji proti rakovině. Více o vývoji budoucího preparátu prozradila v Magazínu Leonardo vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Eva Kmoníčková.

„Látku izolovali čeští chemici už v roce 1986, ale nějakou dobu se s ní nic nedělo. Až pak náhodou jsme se touto látkou začali zabývat,“ vzpomněla vědkyně.

Typické pro trilobolid je to, že zvyšuje hladinu intercelulárního vápníku v buňce. „Když je ho tam moc, buňka umírá. Tato strategie by mohla být zajímavá právě při léčbě rakoviny, tedy při ničení nádorových buněk.“

„Nyní zkoušíme tuto látku na různé typy nádorových buněk a sledujeme, jestli vstupuje do buňky a co s ní dělá. Experimenty zatím napovídají, že by mohla velmi dobře ničit nádorové buňky.“

Dalším zajímavým účinkem je vliv látky na imunitní buňky. „Tam vidíme imunomodulační, snad i imunostimulační účinky, a to je druhá strategie v léčbě nádorů: imunoléčba.“

Proti jakým druhům rakovinových buněk by mohl lék založený na trilobolidu působit? „Jsme zatím na začátku. Vývoj látky směrem k léčivu trvá řádově 15, 20 let. My jsme teď tzv. preklinické, experimentální fázi, řekněme v první třetině práce.“

„V současnosti víme, kde se trilobolid nádorové buňce nachází, jaké je rychlost vstupu látky a na jaké struktury se váže.“

Budoucnost preparátu by mohla být kombinací farmakologické léčby s nefarmakologickou. „Na náš trilobolid jsme navázali porfyrin, který, pokud ho osvítíte laserem, tak laser zničí nádorovou buňku,“ vysvětlila farmakoložka.

„Když by šlo všechno dobře, za deset let bychom mohli mít novou látku. Může se ale stát, že v dalších fázích klinického výzkumu se látka neosvědčí, zjistí se třeba nějaké nežádoucí účinky, a pak celý výzkum končí,“ upozornila Eva Kmoníčková.