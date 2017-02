U jaderných zařízení je dobré hrát na jistotu, říká expert na jaderné stavitelství

Každá stavba jaderného zařízení je vždy ostře sledována. Například Temelín byl dozorován i ze strany rakouských organizacíFoto: Jaderná elektrárna Temelín, ČEZ, a. s.

Jaké zvláštnosti má jaderné stavitelství? Jak probíhá projektování jaderného bloku? Hostem Magazínu Leonardo byl Petr Štemberk ze Stavební fakulty Českého vysoké učení technického z Katedry betonových a zděných konstrukcí.

„Veškeré konstrukce v jaderném zařízení mají velká omezení, co se týče deformací a přesnosti výstavby,“ uvedl technik.

Takže zatímco u běžných staveb se tolerují i centimetrové vůle, u betonových konstrukcí v jaderných zařízeních lze mluvit i o setinách centimetru. „To jsou strojařské přesnosti,“ upozornil expert.

Všechny takové stavby jsou také velmi podrobně sledovány nejen úřady, ale i veřejností. „Člověk musí být proto velmi opatrný, protože je spousta očí, které stavbu sledují.“

„Materiál musí být kvalitní, kvalitnější než normálně. Jako stínění proti ionizujícímu záření je třeba používat speciální kamenivo, tedy těžší, protože chceme udělat těžký beton, aby zastavil záření,“ vysvětlil Štemberk.

Důležitá je životnost prvků použitých při stavbě jaderných zařízení. „Materiály se časem chemicky mění, mění se i jejich struktura. U kameniva, tedy jedné složky betonu, která má třeba podobu štěrku nebo písku, je nepříjemné, že nabývá. Takže je schopná materiál roztrhnout, čímž vzniknou trhliny a volná cesta pro neutrony a gamazáření.“

Navíc provozovatelé jaderných elektráren nechtějí odstávky provozu. „Proto je třeba mít metody nedestruktivního zkoušení, které za velmi krátké odstávky reaktoru dokážou zjistit, jestli došlo k nějakým změnám nebo poškozením.“

Můžeme v tomto oboru potkat nové materiály? „U jaderných zařízení je dobré hrát na jistotu,“ říká expert. „Nesmí se stát, aby nastal nějaký průšvih, protože jde o život a další generace.“

Právě proto je lepší používat materiály, které jsou známé. „A to jsou přírodní materiály. Je poučné dívat se, jak se Země vyvíjela, jaký materiál čemu pomáhá, protože i přirozená radioaktivita existuje, takže je dobré zkoumat, jak které materiály v těchto lokalitách fungují.“

„Jde o to přijít na co nejlepší stavební postupy, aby bylo co nejméně trhlin, a když už trhliny vzniknou, tak aby měly určitý směr, byly kolmo na tok neutronů a podobně,“ shrnul náročné předpoklady pro bezpečnost jaderných staveb Petr Štemberk.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák