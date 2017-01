Účinná vakcína proti chřipce je sázkou na asijské viry, vysvětluje biochemička

Epidemie chřipky trápí Českou republiku. O tom, jak se chřipka šíří a co o ni vědci vědí, hovořila v Magazínu Leonardo Iva Pichová z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky.

„V současnosti se podle statistických údajů blížíme k prahu epidemie, což je v České republice asi 1700 nakažených obyvatel na 100 tisíc obyvatel zdravých,“ uvedla biochemička.

Jde o jev, který se opakuje každý rok. „Je to díky tomu, jak se virus chřipky šíří: má rád pro své působení teploty kolem 0 stupňů a vlhkost. Putuje po světě a přemisťuje se do oblastí, kde je podobná teplota a podobné počasí.“

Může mráz virům škodit? „Myslím, že mráz, který je v našich končinách, virus chřipky nezlikviduje. Ale stačí, když se sníží teplota, navíc lidé třeba nastydnou nebo se nachladí, a tím oslabí svůj imunitní systém. Virus pak má snadnější práci, aby skolil pacienta,“ vysvětlila Pichová.

„Často se setkáváme s označením chřipkového viru písmeny H a N a čísly. Ta označují typ proteinů, které jsou na povrchu virové částice. H znamená hemaglutinin a N je neuraminidáza, což jsou dva proteiny, které pomáhají viru proniknout do člověka. Je zde přítomen ještě další protein, který pomáhá množení viru. Tyto proteiny velmi mutují, a podle toho, jaké mají mutace, se pak označují číslem.“

Jak účinné je proti chřipkovým virům očkování? „Osobně si myslím, že u populace a lidí, kteří mají srdeční choroby a jsou oslabeni, je očkování naprosto na místě. Přesto se situace každoročně mění.“

„Společnosti, které vyrábějí vakcíny, se obvykle řídí tím, jaký kmen chřipky se vyskytuje na počátku roku v Asii. Ten virus většinou putuje z Asie a přemisťuje se podle teploty. Také putuje ze severu na jih. Když se na severu ochladí, tak se epidemie přenáší do jižních států,“ popsala cestu chřipkového viru biochemička.

Jaký kmen chřipkového viru by se mohl šířit v ten daný rok, se předpovídá. „Na to musejí vsadit společnosti, které vakcíny dělají. A letos se jim to podařilo, protože tato vakcína je také proti viru H3N2, a ten v současnosti způsobuje už téměř onu pandemii.“

„Takže ti, kteří byli letos očkování proti chřipce, jsou ochráněni,“ shrnula Iva Pichová.