Úkolem knihoven je nejen šířit informace, ale hlavně informační gramotnost, tvrdí odbornice

Také tradiční knihovny se v dnešní informační společnosti budou muset změnitFoto: pixabay.com

Knihovny mají v lidské historii tisíce let dlouhou tradici. Dokáží ale tyto instituce přečkat současnou informační revoluci, kterou představuje internet a s ním spojená dostupnost téměř jakéhokoli textu nebo knihy?

„Jednoduchá otázka to není, ale jisté je, že se tyto instituce musí změnit,“ uvedla v Magazínu Leonardo Pavla Kovářová z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

To znamená podřídit se tomu, že jsou to služby, které slouží lidem, a měly by tudíž respektovat to, jak se mění společnost.

„Knihovny se snaží toto dělat svým přerodem na komunitní centra, kde se neakcentuje to, že se nabízí nějaký zdroj informací, ale hlavně se pracuje s tím, že jsou zde lidé, kteří s informacemi mohou pomoci.“

To se už dnes děje například rozvojem vzdělávacích akcí, kde se učí lidé nejen podpoře čtenářství, ale hlavně práci s informacemi. „Nejen je číst, ale kriticky nad nimi přemýšlet, pochopit je, ale také tvořit informace.

„Dnes běžně zveřejňují informace skoro všichni, když se podíváme na sociální sítě a jejich rozšířenost i mezi dětmi. Knihovny mohou pomoci i v tom, jak správně tvořit informace tak, aby to mělo přínos pro člověka, který tvoří, stejně jako pro ty, kteří čtou.“

Kovářová věří, že řada knihoven už toto pochopila, a snaží se najít cesty, aby se změnily a daly společnosti to, co od nich očekává.

Ptejme se: kdo, co a proč nám dává informace

Klíčovou roli v dnešní době hraje informační gramotnost, tedy schopnost pracovat s informacemi.

„Na co dnes klade důraz nejen UNESCO, ale celý svět, je hodnocení informací. Dnes slyšíme často v médiích o manipulaci s informacemi,“ připomněla odbornice.

Podle ní je velmi složité odhalit zejména věrohodnost informací. Přesto lze pro orientaci v dnešní záplavě zpráv a údajů použít několik velmi obecných rad.

„Musím přemýšlet, odkud informaci beru a jestli ji mohu věřit. Ptát se, kdo je vlastně autorem, jestli odborník, člověk s přímou zkušeností s tím, o čem mluví. A také přemýšlet o tom, proč mi vlastně někdo něco říká. Nesnaží se mě přesvědčit o něčem, co je v jeho zájmu, ale ne v mém?“

„Ptejme se kdo, proč a co mi chce říct, a jestli tato sdělení potvrzují i jiné zdroje, tedy jestli se mi nesnaží zamlčet nějaký jiný pohled.“ Velmi důležité je také to, jestli je informace aktuální.

Proto je základem ověřování si informačních zdrojů a přemýšlení nad nimi. „A je to největší problém, který mají zejména děti. Ty jsou dnes zvyklé pracovat s internetem.“

„Děti ví, že se k informaci dostanou velmi rychle, ale už nepřemýšlí tolik nad tím, jestli jde o informaci kvalitní. Je potřeba je vést k tomu a vysvětlit jim, kde jsou slabá místa tohoto přístupu,“ shrnula některá z rizik informační společnosti Pavla Kovářová.