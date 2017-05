V nanotechnologiích můžete ještě zažít objevitelský pocit, říká úspěšná česká fyzička

Anna Fučíková získala loni milionový grant na výzkum křemíkových nanokrystalůFoto: Lukáš Bíba

Křemíkové nanokrystaly jsou uměle vytvořené útvary velikosti miliardtiny metru a přinášejí nové možnosti v lékařství i v technice. Více o nich prozradila laureátka prestižního ocenění Česká hlava fyzička Anna Fučíková z Fyzikálního ústavu Akademie věd.

„Naše nanokrystaly lze použít téměř ke všemu. Mohou sloužit jako nositelé léku, jako náhrada za zářivky a když je upravíme, tak by mohly sloužit i k léčbě rakoviny.“

Nanokrystal křemíku má několik vlastností, nezajímavější je ale ta, že když je excitován, tak emituje světlo. „Takže můžeme pomocí něj obarvit například události v buňce. Krystaly, které jsem vyvinula já, umožní označit najednou hned několik událostí.“

„Tato vlastnost by urychlila zkoumání toho, co se děje v přírodě, jak fungují léčiva a kam doputují. Křemíkové krystaly jsou navíc v lidském těle rozložitelné na tělu blízké látky. Jsou tudíž výbornou náhradou za všechny prakticky toxické nanočástice, které se dnes používají.“

Nanokrystaly mají také velký povrch, takže je možné na ně nanést mnoho molekul léčiva. „Taková malá kompaktní tabletka je schopna dostat se mnohem dál, než běžná léčiva. Když sníte prášek, tak se do těla vstřebá s trochou štěstí 20 %. Nanokrystal se ale dostane přímo do krevního řečiště, takže je možné snížit léčebnou dávku, což by prospělo i životnímu prostředí, ve kterém se léčiva ukládají.“

Můžeme očekávat, že se nanokrystaly stanou brzy hlavním pomocníkem v lékařství? „Když cokoli chcete aplikovat, musíte projít sedmiletým cyklem pro validace léčiv, takže ze dne na den to nebude,“ upozornila Fučíková.

„Teď se nám daří vyrábět nanokrystaly křemíku v dobré kvantitě, ale stále to chce zlepšit: jsme schopni vytvořit mikrogramy, ale průmyslově potřebujeme kilogramy až tuny, a tam zatím nejsme. V okamžiku, kdy získáme perfektní nanokrystal, tak se můžeme snažit zvýšit výrobu, aby mohl jít do lékařských testů nebo aby skončil v zářivkách.“

Jak by tedy podle vědkyně měl dokonalý krystal vypadat? „Perfektní nanokrystal by měl být kulatý, bez chemických příměsí, měl by mít uniformní vazby na povrchu, a to není snadné vyrobit.“

„Povedlo se nám odeslat patentovou přihlášku do Ameriky, kde jsme patentovali výrobu těchto nanočástic.“

Nyní vědecký tým pracuje na vylepšení procesu výroby nanokrystalů, ale zároveň studuje stále jejich vlastnosti. „My sice víme, jak krystaly vyrobit a modifikovat, ale nejsme si úplně jisti, na jakém principu jejich luminiscence funguje.“

„V prostředí nanotechnologií je spousta věcí ještě neznámá, takže tam člověk ještě může zažít objevitelský pocit, kdy vidí něco, co nikdo předtím nikdy neviděl,“ vzkázala nejen mladým zájemcům o fyziku Anna Fučíková.