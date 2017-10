Věda se posouvá vpřed tehdy, když zrušíte hranice mezi obory, tvrdí chemický fyzik

Procesy vedoucí ke vzniku ozónové díry jsou velmi složitéFoto: NASA, Ozone Hole Watch

O tom, jak důležitý je základní výzkum a o prospěšnosti prolínání vědních oboru hovořil v Magazínu Leonardo chemický fyzik Michal Fárník z Ústavu fyzikální chemie Jaroslav Heyrovského, čerstvý nositel prestižní Akademické prémie a laureát Ceny předsedy grantové agentury České republiky.

„V naší laboratoři se zabýváme základním výzkumem. Nás zajímá, co se děje, když se potkají dvě molekuly nebo molekula se zářením, a zajímá nás to na elementární molekulové úrovni,“ uvedl expert.

Ten se svým tým v laboratoři zkoumá, jaký vliv na tyto procesy má okolní prostředí a okolní molekuly. „Experimentálně si připravujeme různé soubory molekul, kterým říkáme clustery. Na nich zkoumáme, co se s nimi děje.“

„Samostatné vědecké obory neexistují. V současné době se to nejzajímavější děje na hranicích mezi obory. Migranti z fyziky přinášejí nové a zajímavé pohledy do biologie a chemie a naopak, chemici nesmírně obohacují fyziky. To, kde se vědci opravdu posunují dopředu, je když zrušíte hranice mezi obory. “

Michal Fárník

Praktických dopadů takového výzkumu je celá řada. „Jednak obdobné procesy probíhají třeba v atmosférické chemii, astrochemii nebo astrobiologii při vzniku složitějších molekul v mezihvězdném prostoru. Lze tak ale i zkoumat procesy, ke kterým dochází při ničení biomolekul jako jsou DNA v lidském těle nebo elementární procesy v nanotechnologiích.“

„Mým nejoblíbenějším tématem je atmosférická chemie, kde se zabýváme procesy, které hrají roli při tvorbě ozonové díry. Všichni víme, že ozonová díra je nad Antarktidou, a způsobují ji freony, molekuly, které vyrobil člověk na konci 19. století.“

Chemie, která vede k ničení ozonu, je ale velmi složitá. „Ukazuje se, že důležité procesy probíhají na povrchu ledových částic v polárních stratosférických mracích. Proto vzniká ozonová díra nad Antarktidou.“

„Právě tyto procesy můžeme zkoumat v naší laboratoři, kdy si vytváříme v tzv. molekulovém paprsku ve vakuu clustery ledových nanočástic, na ně si můžeme posadit nějaké atmosférické molekuly, třeba freony, a pak tam pošleme fotony ultrafialového záření. Tak studujeme přesně proces, ke kterému dochází, když do polární stratosféry zasvítí Slunce.“

„Mám pocit, že základní výzkum je v poslední době podceňován. Velký důraz klade na aplikovaný výzkum. Ty jdou ale spolu, a nelze vynechat ani jedno, ani druhé. Když se budeme soustředit jen na aplikovaný výzkum, tak nic nevymyslíme. “

Michal Fárník

Fárník se zabývá i prací v oblasti propojení fyziky s biologií. „Podílím se na výzkumu procesů ničení molekul radiací. My nezkoumáme biomolekuly, ty jsou pro náš základní výzkum příliš složité, ale základní stavební jednotky biomolekul.“

Vědce zajímá, jak dané záření interaguje s těmito částmi. „Například se ukazuje, že když vystavíme nějaký biologický materiál působení vysokoenergetického záření, tak hlavní účinek není rozbití molekul tímto zářením, ale vznik celé řady iontů volných elektronů a radikálů.“

„Právě a tyto částice pak reagují s biomolekulami a vedou k jejich ničení,“ představil některé ze svých vědeckých výsledků Michal Fárník.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák