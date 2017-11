Vliv VŘSR na sovětskou vědu byl jednoznačně pozitivní, soudí historička

Trofim Lysenko mluví v Kremlu v roce 1935. V pozadí J. StalinFoto: autor neznámý, Wikimedia Commons

Jaký dopad měl bolševický převrat neboli Velká říjnová socialistická revoluce na budoucnost vědy v tehdejším Sovětském svazu? Hostem Magazínu Leonardo byla historička Doubravka Olšáková, která se specializuje na české a evropské dějiny 19. a 20. století.

„Dopady revoluce na ruskou vědu byly zásadní. Věda se začala plánovat, začalo se počítat s tím, že vědec má společenskou zodpovědnost a začala se také financovat věda.“

Najednou se s vědci počítalo. „Předtím šlo o charitativní záležitost, kdy car a šlechta podporovali fungování Akademie věd. Socialistický režim konečně chápal vědu jako něco, co umožňuje pokrok, takže bylo nutné financovat i výzkum.“

„Vliv VŘSR na vědu v sovětském Rusku byl natolik pozitivní, že po 2. světové válce britští marxisté v Indii dávali bolševickou revoluci jako příklad toho, že plánovat vědu má smysl.“

Zatímco velká část bolševiků si myslela o vědcích, že to jsou příživníci a stoupenci buržoazie, Lenin si velmi dobře uvědomoval, že role vědy ve společnosti je zásadní a že věda může pomoci rozvoji společnosti, zvláště v tak zaostalé zemi jako sovětské Rusko.

„I Leninův idealismus, jehož ztělesněním byl prototyp Stachanovce, tedy fyzicky zdatného lamače norem, ale zároveň rozumově nadaného inovátora, narazil na skutečnost, že dělnická třída nedokázala generovat ty znalosti, které by věda potřebovala,“ konstatovala Olšáková.

Postoj bolševického režimu k vědě se ale v průběhu historie zásadně měnil. „Ukázkovým příkladem je Trofim Lysenko, který převedl, jak bylo možno zneužít sovětský systém centrálně plánované vědy, který prorůstal s politickou mocí.“

Lysenko získal tak velký vliv ve vědeckém i politickém světě, že jeho vědečtí protivníci byli často odklizeni do pracovních táborů, kde leckdy zemřeli. „Po odchodu Nikity Chruščova definitivně odchází z ruské vědy i Lysenko.“

Kult ruských lidových vynálezců je ztělesnění ideálu vědce v sovětském provedení: dělník se naučí myslet vědeckým způsobem natolik dobře, že sám je schopen bez jakéhokoli vyššího vzdělání generovat nové postupy a metody.

„Je zapotřebí říci, že Sovětský svaz získal několik desítek Nobelových cen, přestože západní svět se na sovětskou vědu díval s odstupem. Ale zároveň jde o systém, který zaměstnával téměř jednu třetinu všech vědců na světě, což je nakonec proporčně velmi málo.“

Sovětská věda trpěla mezinárodní izolací už od dob vzniku státu. „Získat vízum do Sovětského svazu bylo téměř nemožné, protože nikdo tento stát neuznával. Vědci, kteří jezdili do laboratoří I.P. Pavlova, s tím měli obrovské problémy. Na to v českém prostředí vzpomíná třeba Zdeněk Nejedlý.“

„Ve 20. a 30. letech se situace sice normalizovala, ale v roce 1955 byla mezinárodní izolace velká, že Chruščov přišel s obrovským konceptem mezinárodní spolupráce napříč železnou oponou. Poté vědecké vztahy fungovaly na relativně běžné úrovni,“ shrnula Doubravka Olšovská.