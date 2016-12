Výlet do zimní jihlavské ZOO, kde žádné zvíře nenastydne

Tuleň obecný si zimu v jihlavské ZOO velmi užíváFoto: Zoo Jihlava

Co musí ošetřovatelé exotických zvířat udělat pro to, aby jejich svěřencům nebyla v zimě zima? Jsou tato zvířata připravena snášet chlad středoevropského klimatu? Zimní ZOO v Jihlavě nás provedl její tiskový mluvčí Martin Maláč.

„V zoologické zahradě je přes zimu běžně k vidění 90 % druhů zvířat,“ ujistil expert.

Pochopitelně, že v zimě jsou některá zvířat ještě aktivnější než v jiných ročních obdobích. „Jde o zvířata z horských oblastí jako jsou levharti sněžní, levharti perští, kteří pocházejí z Kavkazu nebo třeba pandy červené, které jsou z oblasti Himaláje.“

„Mimochodem, internetový prohlížeč Firefox nemá ve znaku lišku, ale měla to být původně panda červená,“ tvrdí Maláč.

Stává se, že nějaké zvíře v chladných podmínkách české zimy nastydne? „Nemáme s tím problém,“ směje se Maláč. „Pokud by byly nějaké extrémní mrazy, tak se zvířata nepouštějí ven nebo jen na krátkou chvíli. To děláme třeba u tapírů, kteří jsou velmi nároční na teplotu. Kdybychom je opravdu pustili, tak by byli skutečně nachlazeni. Takže se v zimě pouští na dvě hodiny do výběhu, kde se provětrají.“

Zimní období si velmi užívají také tuleni obecní. „Přes zimu ožijí, jsou to i velcí jedlíci, takže sní až dvakrát více ryb,“ vysvětlil mluvčí.

Nejen pavilon kočkovitých šelem má vyhřívané ubikace. „Zvířata mohou kdykoli zalézt, takže nemusí trávit noc venku. Topíme na 15 až 20 stupňů,“ upřesnil expert.

Plameňáci jsou jedním z ptáků, kterým také zima mění režim. „Zatímco přes léto se mohou pohybovat volně po celém jezírku, tak přes zimu mají ohrazenou jen jeho malou část.“

„Jednak proto, aby nám nezamrzli v ledu, a hlavně také, jak mají dlouhé nohy, tak by se jim na ledu rozjížděly a mohli by si je polámat,“ potvrdil pečlivé zacházení se zvířecími svěřenci mluvčí jihlavské ZOO Martin Maláč.