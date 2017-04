Výstava motýlů v pražské Fata Morganě letos nabízí k vidění víc než 30 druhů

Expozice ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě Praha každoročně láká návštěvníky i na zástupce živočišné říše, konkrétně na bezmála 30 druhů motýlů. Letos se výstava návštěvníkům otevírá už po patnácté a potrvá do 28. května.

„Máme zde motýly z tropických i subtropických částí celého světa, z jihovýchodní Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie, máme tady i několik krásných exemplářů z Filipín,“ uvedla v Magazínu Leonardo kurátorka výstavy Eva Smržová.

Výstava mimo jiné umožňuje návštěvníkům prohlédnout si vývojová stádia motýlů včetně těch, které se běžně neukazují. „Jsou to jednak vajíčka, ale i housenky.“

Kurátorka výstavy Eva SmržováFoto: Tereza Šťastná

„Motýly kupujeme jako kukly v anglickém Stratfordu. Spousta návštěvníků se ptá, proč sami motýly nechováme a nejsou u nás celoročně. Je to z toho důvodu, že housenky jsou velmi žravé a nestíhali bychom doplňovat rostliny. Navíc housenky požírají velkou šíři rostlin, spoustu z nich tu ani nemáme.“

Botanická zahrada dostává kukly v polystyrénových krabicích vystlaných vatou. „Kukly rozbalíme, očistíme je a pak je přilepíme netoxickým lepidlem na tyčky, a ty umístíme do líhnoucí vitríny... Kukly dostáváme ve směsi, takže dostaneme třeba 300 kukel otakárků, ale nikde není řečeno, které druhy to budou, takže je to prima překvapení, a těšíme se, co nového budeme mít,“ popsala kurátorka.

„Ještě bych ráda poprosila případné návštěvníky o to, aby nestrkali do vitrín a nedotýkali se skel na vitrínách, kde se právě motýli líhnou. Motýl, když vyleze z kukly, je celý zmačkaný a úplně měkký. Když v této fázi spadne na zem, už nikdy nedokáže pořádně napnout křídla a pochopitelně podstatně dřív umírá a rozhodně není ani tak hezký.“

Jak můžeme nejlépe zastihnout motýla při líhnutí? „Je dobré přijít po ránu, protože to se jich líhne nejvíc. Jiné druhy se ale zase líhnout jen v noci.“

Nejen proces líhnutí motýlů je velmi delikátní. „Bohužel spousta návštěvníků je velmi neukázněných a k motýlům se chovají ošklivě. Motýli mají křídla křehká, a v žádném případě není možné je za ně brát.“

Jaký význam mají motýli pro naši krajinu? „Spousta motýlů opyluje rostliny, které neopylují včely nebo čmeláci, také dokážou některé rostliny omezit, protože jim sežerou listy. Přispívají tak k druhové rozmanitosti.“

„Kromě motýlů samotných je třeba chránit i jejich biotopy. Obyčejný občan může přispět třeba tím, že si na zahrádce nebude všude pěstovat jen anglický trávník, a třeba nějaký kout věnuje tomu, aby tam bylo pár kopřiv, bodláků a jiného býlí,“ popsala příznivý biotop pro volně žijící motýly Eva Smržová.