Vysychající Irák sází na vodní diplomacii. Chceme se dohodnout se sousedy, říká irácký ministr

Eufrat vysychá a válka vše zhoršuje. Je třeba nového přístupu k vodě na Blízkém východě, vysvětluje irácký ministrFoto: sodierkes, flickr.com , CC BY-NC 2.0

Dříve úrodná oblast Mezopotámie, území dnešní Sýrie a Iráku, se potýká s nedostatkem vody. Řeky někdejšího Babylonu Eufrat a Tigris vysychají. Podle nejnovějších údajů Světové banky má Irák s spolu s Jemenem kvůli nedostatku vody největší ekonomické ztráty na Blízkém východě. Irák navíc vstupuje z války do války s tzv. Islámským státem, který zadržuje vodu a ovládá území na severozápadu země.

„Nejbolavějším problémem dnešního Iráku je rychlý úbytek vody,“ potvrdil v exkluzivním rozhovoru pro Magazín Leonardo irácký ministr pro vodní zdroje Hassan Al-Janábí.

Voda, která v zemi vždy historicky byla a patřila Iráku, dnes mizí. „Je jí nedostatek, a to nás hluboce zasahuje, navíc nemáme pořádnou dohodu s našimi sousedy. Naše voda přitom teče z území sousedních států, jsme tak zemí na dolním toku a řeky u nás ústí do moře.“

„Chtěli bychom být proto rovnocennými partnery, s našimi sousedy zasednout k jednomu stolu, vyřešit otázky kvality a množství vody a domluvit se na pravidelných kontrolách sdílených toků. To vše je nutné pro zachování míru, bezpečí a samozřejmě ekonomického rozvoje,“ zdůraznil politik.

Klíčovou úlohu v boji proti nedostatku vody je vodní diplomacie. „Je to nový způsob, jak se k problémům s vodou vyjádřit a nejlepší alternativa k válkám a ozbrojeným konfliktům.“

„Vodní diplomacie představuje možnost, jak se vypořádat s problémy mírovou cestou. Úbytek vody je teď ústřední problém, a všechny země, které sdílí říční systém, se potřebují rozvíjet. Sdílená zodpovědnost je důležitá, musí přinést výhody všem zúčastněným zemím rovnoměrně. “

Hassan Al-Janábí

„Už jsem si na Blízkém východě prožili dost, i my v Iráku. Hodně jsme trpěli a víme, že jediné, co válka přinese, je ještě větší zkázu, utrpení a oběti. To se musí změnit,“ věří Al-Janábí.

Pro sobectví rozhodně není nyní ani čas, ani místo. „Nemůžete podnikat kroky jen za sebe a v izolaci, a to se zvláště týká vody, která se hýbe a podléhá gravitaci. Lidé žijící na dolních tocích jsou tak odsouzeni k tomu, co s vodou dělají lidé na horních tocích.“

„To jsou věci, o kterých musíme diskutovat a na kterých je nezbytné se dohodnout. Musíme zmírnit škody a posílit výhody,“ soudí ministr.

Vedle nedostatku vody je dalším problémem Iráku její znečištění. „Nechci ale ze všeho vinit jen naše sousedy. Ani my se nechovali podle všech pravidel nebo mezinárodních konvencí. Ale toto je výsledek válečných příkoří, takhle dopadla země, která se stále nemůže postavit na vlastní nohy.“

„Teď sice teroristy porážíme a opravujeme poškozenou infrastrukturu, ale spadly také ceny ropy, takže jsme neměli peníze nejen na boj s terorismem, ale i na poválečnou obnovu. Je toho dost, s čím se v dnešním nehostinném prostředí pereme,“ popsal současnou obtížnou situaci Iráku Hassan Al-Janábí.

Autor: Matěj Skalický, Ondřej Čihák