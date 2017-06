Výzkum zubní skloviny povede nejen ke zdravějším zubům, ale i účinnějším lékům proti rakovině

Zubní sklovina, nejtvrdší materiál lidského těla, skrývá ještě mnohá tajemstvíFoto: Fotobanka Freeimages

Jak vznikají lidské zuby? Proč je tak komplikované nahradit zubní sklovinu? Hostem Magazínu Leonardo byl Jan Procházka z Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV) a Ústavu molekulární genetiky.

„Zubní sklovina je nejtvrdší biologická tkáň, kterou v těle máme,“ uvedl vědec. „O tom, jak vzniká a jak jí tělo dokáže vytvářet, nevíme dost na to, abychom mohli tyto procesy napodobit laboratorně.“

Vývoj zubní skloviny je složitý. „Začíná založením správných buněk v čelisti v embryonální fázi, tyto buňky později vylučují proteiny, které vytváří velmi organizovanou a precizně řízenou síť, podle které se iniciuje krystalizační proces.“

„Ten způsobí, že podél proteinů rostou krystaly tak, že vytváří neuvěřitelně komplexní a pevný materiál. Současně s tím jsou proteiny odbourávány, aby nepřekážely,“ popsal stručně složitý postup vzniku zubní skloviny expert.

Při svých pokusech se sklovinou vědci používají laboratorní myši. „Myškám stále zuby dorůstají a musejí pořád hryzat, takže se jim stále tvoří nová a nová zubní sklovina oproti člověku, kdy vzniká sklovina těsně před narozením, a ta musí vydržet po zbytek života.“

Ten přiznal, že věda zatím nevidí všechny souvislosti vzniku skloviny. „Zatím jsme identifikovali důležité části proteinů, které jsou klíčové pro vznik precizně organizované struktury. Díky tomu začínáme rozumět mechanismu, jak spolu tyto proteiny tuto strukturu tvoří. Ale jsme na začátku.“

„Naším výzkumem se snažíme cílit k tomu, abychom dokázali tento biomateriál vytvářet v podmínkách laboratoře.“

Preventivní genetickou terapii v tomto oboru ale Procházka vyloučil. „Jakékoli zásahy do vývoje dětí a jejich zubů i skloviny jsou minimálně eticky velmi problematické.“

Vědci proto hledají spíše materiál, kterým by bylo možné zuby opravit, případně přímo vytvářet zubní implantáty s pravou sklovinou. „Doufejme, že v příští dekádě by nanotechnologie i nanášení proteinů mohlo být zdokonaleno, a náš výzkum by mohl pokročit.“

Nové materiály ve stavebnictví i lepší léky na rakovinu

Jaké jsou další přesahy zkoumání lidské skloviny? „Díky dokonalé trojrozměrné struktuře skloviny je možné si představit použití podobného principu i mimo obor lidského zdraví, například ve stavebnictví,“ odhadl vědec.

Také porozumění mechanismu, jakým způsobem se odehrává mezibuněčná komunikace vedoucí k tomu, že se buňky v čelisti dávají do pohybu. „Tento pohyb je razantní a synchronizovaný, což je velmi podobně pozorovatelné u některých invazivních karcinomů, kdy s poměrně neaktivního stavu dojde ke zlomu, a nádor se začne šířit do okolních tkání.“

„Geny, které zkoumáme, jsou právě velmi často spojovány s invazivním chováním karcinomů. My doufáme, že se nám to podaří ověřiti u modelových nádorových onemocnění,“ vyjádřil očekávání českého vědeckého týmu Jan Procházka.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák