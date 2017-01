Za peníze na podporu biodiverzity se opravovaly lesní cesty, tvrdí entomolog

Tesaříka obrovského můžeme najít v tzv. Moravské Amazonii. Jak ještě dlouho?Foto: Stanislav Krejčík

Moravská Amazonie, to jsou neproniknutelné lužní lesy nad soutokem řek Moravy a Dyje. Čím trpí tato unikátní lokalita? Hostem Magazínu Leonardo byl entomolog Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.

„Moravská Amazonie je neuvěřitelně bohatá. Na dvou hektarech lese se nám podařilo nasbírat asi 6000 druhů bezobratlých živočichů,“ uvedl vědec.

Podle něj jde o z hlediska biologické rozmanitosti nejbohatší území v České republice. „Jeden z významných zastoupených druhů je tesařík obrovský, žije zde ale také orel královský nebo několik párů rarohů velkých. Je to také jediné místo u nás, kde žije čolek dunajský a některé druhy ryb.“

Jaká ochrana by byla pro takové území ideální? „Strašně rychle se zde těží dřevo, a tím je území velmi poškozováno. Přitom jde o oblast dost velikou, kam se vejde jak hospodářské využití, tak ochrana přírody,“ upozornil entomolog.

Snahy o to vyhlásit v Moravské Amazonii chráněnou krajinou oblast se datují do 80. let 20. století.

„Území ale spravují Lesy ČR, které se tomu brání. Jedna z hlavních nadějí se upínala k našemu vstupu do Evropské unie, kdy byla oblast vyhlášena jako evropsky významná lokalita a ptačí oblast. Zvláště je potřeba sladit status tohoto území v národní legislativě a legislativě evropské.“

Podporuje český stát dostatečně tzv. biodiverzitu a pokud ano, jak? „Krajina se měnila a velká část rostlin a zvířat na to doplatila. Dnes máme asi až 10 % druhů bezobratlých, kteří vymizeli, další třetina vymírá a řada druhů přežívá na posledním místě, a zoufale potřebuje naši pomoc,“ tvrdí vědec.

„Měli jsme 2,3 miliardy korun na podporu biodiverzity. Za ty peníze se postavila většinou návštěvnická centra, opravovaly se lesní cesty v národních parcích. Opravdu na podporu biodiverzity šla jen asi třetina nebo čtvrtina peněz,“ konstatoval Lukáš Čížek.