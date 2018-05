26 stupňů za 15 minut a jiné teplotní rekordy

Teplotní rekordy monitoruje Světová meteorologická organizace WMOFoto: Fotobanka Pixabay

Také byste hádali největší vedro na rovníku a nejtužší mráz na pólu? Ve skutečnosti je to trochu jinak. Klimatické rekordy dlouhodobě sleduje Světová meteorologická organizace WMO. Jaký je absolutní teplotní rekord? A proč byl ten předchozí zrušen po 90 letech platnosti, když nebyl překonán?

Příspěvky Meteoru 19. 5. 2018

01:08 Jak se vyvíjí dětský mozek

12:19 Test očkování na vlastním těle

16:28 Teplotní rekordy počasí

25:25 Mimozemské sopky na exoplanetách

32:27 Mozek mimo tělo

41:40 Záhada bruslení

Původní teplotní rekord naměřili v lybijské El Azizii 13. září 1922, v tabulkách se zapisoval číslem +57.8°C. Přesně 90 let poté, v roce 2012 ho ale organizace zrušila. Došla totiž k závěru, že při původním měření nebyly dodrženy některé zásady nutné k uznání rekordu.

Údolí smrtelného vedra

Světový rekord tak v současnosti drží americké Údolí smrti, kde byla 10. července 1913 naměřena teplota +56.7°C (v nadmořské výšce -54 m.n.m). Měnil se pochopitelně i rekordní záznam u Afriky – v současnosti se za absolutní africký teplotní rekord považuje hodnota +55.0°C naměřená v tuniském Kebili 7. července 1931.

Proč není místem rekordů rovník, jak by se možná dalo očekávat? „Na rozdíl od rovníku je totiž v subtropických oblastech sušší vzduch, delší sluneční svit i lepší prohřívání povrchu a vzduchu,“ vysvětluje v Meteoru Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.

Kde mrzne, až praští?

Nejstudenější místo naopak tolik překvapivé není. „Nejchladnějším územím je Antarktida, rekord drží sovětská, dnes ruská, stanice Vostok, kde 21. července 1983 naměřili -89,2°C (v nadmořské výšce 3420 m.n.m.).

Kromě absolutních teplotních rekordů se sledují průměrné roční a průměrní denní teploty. Tam jsou pochopitelně výsledky trochu odlišné, i když ne zas až o tolik.

Průměry

Pokud jde o roční průměrnou teplotu, rekord drží Etiopie, +34,4°C. „Berme to ale jako neoficiální rekord. Měření se tam prováděla krátce, jen sedm let mezi roky 1960 až 1966. Je to vůbec zvláštní místo. Jde o proláklinu s negativní nadmořskou výškou, vlastně podmořskou, dalo by se říct, 130 m pod hladinou moře. Je to izolované místo uprostřed pouště, dopravu tam zajišťují snad jedině velbloudi,“ popisuje Martin Novák.

Celoročně rekordní zima je pak opět na Antarktidě, tentokrát ovšem v americké stanici Plateau Station, kde měření mezi lety 1966 až 1968 zjistila průměrnou roční teplotu -56,4°C.

Rekordní rozdíly

Sledují se samozřejmě i údaje největších rozdílů maximální a minimální teploty vzduchu na jednom místě během roku. Například v České republice se uvádí rozdíl zhruba 83°C dosažený mezi teplotami +40,4 ve dne a -42,2 v noci. Ale existují na světě i místa s většími rozdíly, jako jsou Sibiř nebo vnitrozemí Kanady. Třeba na Sibiři klesla nejnižší teplota k -67,8°C a nejvyšší vystoupala k 35°C, to je rozdíl téměř 103°C.

Ve dne horko, v noci mráz

A jaký je nejvyšší rozdíl maximální a minimální teploty v jednom jediném dnu? Této hodnotě se říká denní amplituda teplot. U nás rekordní rozdíl teplot dosahuje hodnoty skoro 40°C a dosahuje se jí typicky v horských údolích Šumavy. Světově rekordní amplituda teploty pak byla zaznamenána v Browningu v Montaně v USA, a to 24. ledna 1916, kdy teplota klesla z +6,7°C ve dne na -49°C v noci.

Teplotní skoky

Možná si někteří pamětníci vzpomenou na Silvestr 1978/79 a tehdejší ochlazení snad o 20 až 30 stupňů za noc. „Popravdě řečeno bych byl opatrný, to se běžně nesleduje. Ale z dostupných údajů se dá říct, že v americkém Rapid City klesla 10. ledna 1911 teplota o 26°C za pouhých 15 minut! To je opravdu rapidní změna, jak se k názvu Rapid City sluší,“ dodává Martin Novák.

Tento i ostatní záznamy pořadu Meteor najdete v našem Archivu pořadů.