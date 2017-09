Bezdotykové souboje jelenů

Jednou ze zbraní jelena je i jeho hlasFoto: Lviatour, Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Nastává podzim a s ním doba říje, typická mimo jiné souboji jeleních soků. Hlavní zbraní jelenů je samozřejmě paroží. To však přichází na řadu až jako poslední možnost. Předtím se odehrává celá série rituálů, které mají za cíl odhalit případné sokovy slabiny.

Příspěvky Meteoru 23. 9. 2017

01:30 Rozvíjí hudba osobnost dítěte?

09:17 Bezdotykové souboje jelenů

17:46 Objev Neptunu

21:43 Je život ve vesmíru?

30:26 Rekordman mezi kosmonauty

45:00 Jedovaté pakobry a jejich zbraň.

Objemné paroží je symbolem jelenů a už na první pohled má odstrašující roli. Čím větší paroží, tím silnější samec. Udává se, že v průběhu říje dojde k poraněním od paroží u čtvrtiny samců. Jsou známy i případy usmrcení soka parožím.

Právě kvůli tomu, aby se jelen vyhnul fatálnímu konci, vyvinul si v průběhu věků rituál, který má potenciálního útočníka odradit od přímého kontaktu.

„Když se sejdou dva soci, tak první, co zkoušejí, je zastrašit se hlasem,“ uvádí v Meteoru náš přední odborník na jelenovité prof. Luděk Bartoš z Výzkumného ústavu živočišné výroby.

Nahrávejte jeleny!

Zmizí jelen evropský z české přírody? V posledních desetiletích se kříží s exotickým jelenem sika, kterého na kontinent dovezli lidé před více než stovkou let jako okrasu evropských obor. „Čelíme plíživé katastrofě, hrozí, že křížením dvou druhů ty původní vymizí,“ upozornil v minulém Meteoru prof. Luděk Bartoš. Jestli chcete přírodovědcům pomoci s mapování výskytu jednotlivých druhů jelenů, připojte se k naší výzvě a zkuste nahrát jelení zvuky! Své nahrávky můžete poslat na meteor@rozhlas.cz nebo přímo do databáze na stránce www.hlasyjelenu.cz. Nahrávky ideálně 2 až 3 minuty dlouhé. Nezapomeňte uvést přesné místo a čas nahrávání. Děkujeme.

Vokalizace je fyzicky náročná, takže mohutnější hlas a převaha frekvence opakování napoví, kdo má navrch. „Značná část případů končí tím, že ten slabší odejde. Je to podobné, jako když máte jít do souboje s Krpálkem, tak do toho se asi taky moc zájemců nepustí,“ říká v nadsázce prof. Bartoš.

Promenáda soků

Další fází bezdotykového souboje je promenáda. Dva jeleni se postaví bok po boku a vykračují si vedle sebe klidně 50 nebo 60 metrů, tam i zpět. Zdánlivě se nic neděje. Ale vzduch by se dal mezi soky krájet. Svaly jsou napjaté, jeleni nezvykle opatrně našlapují a po očku po sobě nenápadně pokukují.

„Ten, který jako první obrátí hlavu směrem k druhému, tak spouští souboj; přímý oční kontakt už je velmi jasnou hrozbou,“ doplňuje prof. Bartoš.

Tento postup umožňuje jelenům vyhnout se zraněním a pustit se jen do takového souboje, v kterém mají vzájemně šanci. Souboje bez fyzického kontaktu připomínají taktickou bitvu, takové jelení šachy. I ty ale můžou skončit pořádným matem.

