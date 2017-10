Blíží se revoluce v poznání vesmíru?

Země je placatá a obloha se otáčí kolem nás – není tomu zas tak dávno, co si to lidé mysleli. Dnes už věda značně pokročila a zdálo by se, že zná odpověď na kdeco. Přesto ale – nežijeme zase v nějakém bludu? Vždyť například o vesmíru nevíme ještě skoro vůbec nic!

Příspěvky Meteoru 28. 10. 2017

01:17 Je voda z kohoutku opravdu bezpečná?

11:26 Když byl hliník dražší než zlato

21:50 Hranice poznání vesmíru WEB

30:42 Proč mrholení není déšť? WEB

40:45 První operace bypassu

44:50 Vražedné kudlanky plné překvapení.

Lidé vždy vidí jen na hranici svého poznání a co je za ní, netuší. Hranice se časem posouvají, někdy skokem, jindy postupným vývojem znalostí.

I když už jsme věděli, že Země je kulatá a je součástí vesmíru, mysleli jsme, že jsme jeho centrem. Pak jsme zjistili, že středem vesmíru není ani Země, ale dokonce ani Slunce. Ještě na počátku 20. století převládal názor, že naše galaxie je jediná, dnes už víme, že galaxií je spousta.

Ale co vesmír? Je jediný, nebo existují i jiné vesmíry? Nevíme.

Co je vesmír?

Jiné vesmíry zatím neznáme, jenže důležitější je, že neznáme pořádně ani ten, o kterém víme.

„V současné době můžeme říct, že dobře známe jen asi 5 procent atomární látky a z nich usuzujeme na vlastnosti celého vesmíru. Je tady zhruba 27 procent temné hmoty tvořené částicemi neznámé povahy, my je nevidíme, ale můžeme je mapovat pomocí gravitační interakce. Pak zbývá asi 68 procent temné energie, která rozfukuje vesmír zrychlenou expanzí, a to je jedna obrovská neznámá,“ uvádí v Meteoru prof. Petr Kulhánek z FEL ČVUT v Praze.

Může se stát, že časem zjistíme, co temná energie je. Druhou možností je, že si uvědomíme, že naše názory byly špatné a žádná temná energie neexistuje a je to záležitost jen toho, že se gravitace chová jinak, než jsme si mysleli. „V tom je věda krásná, můžeme mít několik hypotéz, ale jediné relevantní je, jak dopadne experiment,“ dodává prof. Kulhánek.

Má vesmír začátek a konec?

Další věc je, že zatím nemáme žádné důkazy o tom, jak vesmír vznikl. Netušíme ani, jestli někde končí. „Říká se, že vesmír expanduje, na začátku musel být horký a hustý. A zřejmě i malý, i když to vůbec není jisté. To, zda je konečný, nebo ne, na to má každý fyzik jiný názor. A zase, prokážou to někdy v budoucnu jen experimenty,“ pokračuje vědec.

V souvislosti s počátkem vesmíru se mluví o tzv. velkém třesku, v současné době také o kvantové pěně, která mohla být jakýmsi fázovým přechodem vzniku vesmíru. Vysvětlení a pochopení všech těchto jevů nás ale teprve čeká. Jestli to bude v blízké, či vzdálenější budoucnosti, to teprve uvidíme. Stejně jako jestli to bude postupným odhalováním tajů vesmíru, nebo zažijeme revoluci v poznání.

